陸設台灣光復紀念日 官媒：統一進程會越來越可感
大陸全國人大常委會24日表決通過，以法律形式將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。央視旗下新媒體《玉淵譚天》稱，這是一次「於無聲處聽驚雷」的重大出手，釋放了三大信號：對台管轄升級、統一進程會越來越可感、兩岸正形成遙相呼應之勢。
《玉淵譚天》指出，大陸決定設立「台灣光復紀念日」，「這背後信號強烈、意味深遠」。文章表示，這一決定釋放了三大信號：
一、對台管轄升級，彰顯國家權威
大陸全國人大常委會通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，這是一個最高級別的立法程序，是在以法律的形式，行使對台灣地區的最高管轄權。
文章稱，「近年來，我們的司法、執法等多種管轄形式，都在取得突破。這次的抉定，在立法層面，也有了新的突破。」
二、統一進程會越來越可感
參考類似的紀念日——2014年設立的南京大屠殺死難者國家公祭日。2014年，全國人大常委會通過決定，設立南京大屠殺死難者國家公祭日。第二年，「南京大屠殺檔案」成功申遺，這段歷史成為了全人類的共同記憶。此後，大陸有關部門還出台針對「媚日分子」的制裁行動，直接打擊了那些聲稱「南京大屠殺從未發生」的偽史論者。
《玉淵譚天》指出，「我們可以合理推測，未來圍繞『台灣光復』這一史實的更多行動，會來得更快。」
三、兩岸正形成遙相呼應之勢
文章表示，今年台灣恢復「光復節」放假，引發了連鎖反應。「光復節」的由來，成為台灣民眾關注的議題。
在另一篇文章中，《玉淵譚天》指出，台灣《觀察》雜誌發行人紀欣表示，她是提出相關建議（大陸設立「台灣光復節」）的台胞之一。她認為，把10月25日作為一個國家級的紀念日，將激發台灣同胞弘揚愛國主義精神，在實現國家完全統一、中華民族偉大復興上積極作為。
大陸南開大學台灣教授黃清賢則說，台灣光復是全中國人的事情，將台灣光復日上升為全國性的紀念日，可以讓更多同胞理解台灣已經在1945年回歸祖國。
《玉淵譚天》甚至統計指出，台灣以「光復」為名的路就有151條，以「光復」為名的建築、機構等更是不計其數。文章表示，「如今，大陸將台灣光復紀念日立法，不僅貫徹了大陸民眾全民意志，也回應了台灣海峽另一邊，那些仍在一條條光復路上翹首以盼的台灣同胞。」
