聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統只提古寧頭戰役76周年 未提台灣光復

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

昨天是台灣光復八十周年，賴清德總統在臉書紀念古寧頭戰役七十六周年，但未談及台灣光復；他強調，國軍及全國人民保衛台澎金馬的信念不曾動搖，政府將提升國防預算，強化軍備韌性。民進黨表示，聯合國大會第二七五八號決議未提台灣屬於中國，對岸操作「三個八十年」，不會得到國際認同。

大陸全國人大前天通過設立十月廿五日為「台灣光復紀念日」，陸委會回應指「台灣光復日」和中華人民共和國毫無關係。不過，針對台灣光復，我政府只放假並未舉辦紀念活動。

賴總統昨在臉書貼出軍服照表示，四十多年前，他在金門二八四師步五營擔任衛生排長，當時砲戰已歇，前線緊張感仍存在，晚上押隊時，全身神經都會繃緊，但那不是害怕而是責任感，知道保護的是國家、台澎金馬的安全。

賴總統紀念古寧頭戰役勝利，緬懷為主權、為全體國人犧牲奉獻的英烈們。他表示，不只是金門古寧頭，數十年來台海的和平穩定，包含八二三砲戰、九二海戰、八一四平潭空戰、馬祖雙十空戰、東引海戰等等，長期以來，不分族群、不分先來後到的國軍，堅定信念，在陸海空保衛國土，非常讓人欽佩。

賴總統說，和平無價，戰爭沒有贏家，我們追求有實力的真和平，同時保持善意，用「瞭解、理解、諒解、和解」的態度面對兩岸的異同。

賴總統也在網路節目中表示，和平一定要靠實力，對和平有理想不能有幻想，「一紙協議無法得到真正的和平」，必須守護主權。

民進黨說，對岸近期高調操作抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年等「三個八十年」，想繼續壓縮台灣主體性與國際空間的意圖，不會有效，更不會得到國際民主陣營的認同。

台灣光復八十周年 光復節

延伸閱讀

再角逐白宮寶座？賀錦麗專訪稱「可能」成為總統 砲轟川普是暴君

回憶金門當兵 賴總統：還好沒狀況…否則肩上恐是「英雄勳章」

「時代」投書指賴總統魯莽 羅智強：川普眼中還是個麻煩製造者

台金城隍廟合捐1300萬化學消防車 強化金門消防能量

相關新聞

大陸設「台灣光復紀念日」 國台辦：習近平親自決策

大陸昨天在北京舉行「紀念台灣光復八十周年大會」，全國政協主席王滬寧發表最新對台論述，表示和平統一後台灣經濟發展、能源資源...

賴總統只提古寧頭戰役76周年 未提台灣光復

昨天是台灣光復八十周年，賴清德總統在臉書紀念古寧頭戰役七十六周年，但未談及台灣光復；他強調，國軍及全國人民保衛台澎金馬的...

新聞分析／賴總統不提台灣光復 自失話語權

台灣光復八十周年，中國大陸設立「台灣光復紀念日」反制「台灣地位未定論」。賴清德總統昨紀念古寧頭戰役，卻隻字未提台灣光復，...

回應王滬寧談話 陸委會：「統一後的好處」對台灣人毫無吸引力

今天是台灣光復節，中共官方25日上午舉行「紀念台灣光復80周年大會」，大陸政協主席王滬寧談話中拋出「四點」，稱和平統一之...

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

大陸今天上午在北京舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，由大陸全國政協主席王滬寧發表最新對台論述，強調堅持和平統一、一國兩制...

大陸舉辦台灣光復紀念大會 學者：「法理鏈條」過去很少提

大陸官方25日上午舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，由中共政治局常委兼政協主席王滬寧發表談話，對於官方連日強調「法理鏈條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。