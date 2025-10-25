中國設台灣光復紀念日 辜寬敏基金會董座：要反抗到底

中國人大昨天表決通過設立「台灣光復紀念日」，辜寬敏基金會董事長王美琇今天表示，這簡直是荒唐、荒謬到了極點，中共現在想要創造光復神話，這是要傷害台灣人，一定要反抗到底。

辜寬敏基金會和二二八事件紀念基金會下午舉辦「OMG～光復節又來了！」論壇，邀請專家學者透過論壇，重新反思台灣歷史的意義，以及光復節作為「節日」，背後在政治、經濟與文化上的各種荒謬之處。

王美琇在致詞時表示，中國全國人大常委會昨天表決通過將10月25日設為「台灣光復紀念日」，這簡直是荒唐、荒謬到了極點，今天的論壇一方面要破除中國國民黨過去半個世紀以來，在台灣所建構的光復神話，再來就是中國共產黨，現在也想要創造光復神話，「這是二度要來傷害台灣人」，當然要反抗到底。

王美琇說，當荒謬成為事實，反抗就是義務，所以要不斷的在反抗中，「找到我們的存在意義」，在反抗行動中，創造集體公共價值，也在反抗行動中，持續不斷的找到希望。

二二八事件紀念基金會執行長藍士博認為，台灣沒有所謂的「光復」、只有「辜負」，台灣現在面對認知戰的拉扯；他引用日本漫畫「葬送的芙莉蓮」故事表示，魔族學習人類的語言，是為了要欺騙，當別人用台灣的歷史、故事混淆視聽，更要養成重複說、一直說、不停地說，這才是重點，因為重複說，才會打中過去來不及聽到的人。

藍士博表示，光復節這個詞彙本身就有問題，因為「既不光明，也不收復」，從法理看，「收復」兩字本身就很有大問題，台灣從1945年8月15日戰爭結束到同年10月25日，兩個月的時間風平浪靜；但從1945年10月25日到1947年2月28日，僅相隔14個月、490天，就發生二二八事件，因此要論述這個節日對台灣的影響與傷害，才是對這個日子最重要的紀念。