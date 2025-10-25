快訊

陸紀念台灣光復 北京設台灣同胞抗日史實展

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
台灣同胞抗日史實展內，展出包括台灣人武裝抗日的歷史紀錄。記者陳政錄／攝影
為紀念台灣光復八十周年，大陸近日舉辦一系列紀念活動，除今天上午舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，下午也在北京盧溝橋旁的中國人民抗日戰爭紀念館，舉辦台灣同胞抗日史實展開幕式，並安排上午參加大會的台灣嘉賓參觀等。館方人員稱，這次展覽對於增進台灣同胞民族認同、服務祖國統一大業有重要現實意義。

《不屈的寶島 丹心向祖國--台灣同胞抗日史實展》25日下午在中國人民抗日戰爭紀念館開幕，北京方出席官員有北京市台辦主任霍光峰。

據館方紀紹，本次展覽注重展示「台灣自古以來就是中國領土」、「中國歷代對台灣進行了有效治理和管轄」，注重展示「中國共產黨始終關注台灣的前途命運，支持和推動台灣革命鬥爭」，和「在中國共產黨倡導並推動建立的抗日民族統一戰線旗幟下，台灣抗日鬥爭匯入全民族抗戰的洪流」，以及「兩岸同胞攜手共同抗擊日本侵略」等。

下午的開幕式，有台盟中央、大陸全國台聯、北京市委宣傳部和北京市台辦，以及在京台胞代表約一百多人參加，陸方也安排上午出席「紀念台灣光復八十周年大會」的台胞代表前來參觀。

十年前大陸紀念台灣光復七十周年時，也舉辦過類似活動，當時，由時任大陸國台辦主任張志軍，出席2015年10月23日在抗戰紀念館舉行的台灣抗日史實展開幕。

中國人民抗日戰爭紀念館外觀。記者陳政錄／攝影
台灣同胞抗日史實展內，展出包括台灣人武裝抗日的歷史紀錄。記者陳政錄／攝影
《不屈的寶島 丹心向祖國--台灣同胞抗日史實展》25日下午在中國人民抗日戰爭紀念館開幕。記者陳政錄／攝影
