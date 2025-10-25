回應王滬寧談話 陸委會：「統一後的好處」對台灣人毫無吸引力

今天是台灣光復節，中共官方25日上午舉行「紀念台灣光復80周年大會」，大陸政協主席王滬寧談話中拋出「四點」，稱和平統一之後台灣會更好，並重申和平統一願景，對此陸委會表示，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。

陸委會25日傍晚發出新聞稿，針對王滬寧的「四點」內容，也做出了「四點」回應。

首先，陸委會指，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。中共今日再次引用二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的錯假歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。

第二，陸委會表示，中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣。針對中共當局今日再次提出在「一中原則」、「九二共識」基礎上爭取「和統」，我們認為就是中共「三位一體」的對台政策主張，不會有中華民國的生存空間，也已為台灣主流民意堅決反對。

再者，陸委會指，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。有關中共企圖單方面藉由擘劃「統一」後的藍圖，提出「統一」後的好處，以達「誘統」目的。我們認為，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式。香港經驗也已經證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。

最後陸委會呼籲中共放棄對台脅迫施壓，與我民選政府平等對話。陸委會重申，政府兩岸政策一貫，不卑不亢、維持現狀，再次呼籲中共調整對台政策思維，放棄脅迫施壓負面行徑，務實面對台灣主流民意，與我民選政府平等對話，方有助兩岸關係正向發展，和平共處、和諧來往才是最符合兩岸人民共同利益的互動方式。

陸委會新聞稿全文並未提及對台灣光復的立場，昨日對大陸全國人大常委會設立「台灣光復紀念日」時，陸委會則有書面回應「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」，昨日陸委會也指，「今年是台灣光復80週年，也是古寧頭戰役勝利76週年，我們認為銘記歷史，堅決反抗強權侵略、併吞台灣，才是紀念10月25日這個日子的真正意義」。