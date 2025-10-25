快訊

回應王滬寧談話 陸委會：「統一後的好處」對台灣人毫無吸引力

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會25日回應中共政治局常委兼政協主席王滬寧當天上午在北京的台灣光復80年大會談話，強調「統一後的好處」對台灣人毫無吸引力。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會25日回應中共政治局常委兼政協主席王滬寧當天上午在北京的台灣光復80年大會談話，強調「統一後的好處」對台灣人毫無吸引力。（圖／聯合報系資料照片）

今天是台灣光復節，中共官方25日上午舉行「紀念台灣光復80周年大會」，大陸政協主席王滬寧談話中拋出「四點」，稱和平統一之後台灣會更好，並重申和平統一願景，對此陸委會表示，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。

陸委會25日傍晚發出新聞稿，針對王滬寧的「四點」內容，也做出了「四點」回應。

首先，陸委會指，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。中共今日再次引用二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的錯假歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。

第二，陸委會表示，中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣。針對中共當局今日再次提出在「一中原則」、「九二共識」基礎上爭取「和統」，我們認為就是中共「三位一體」的對台政策主張，不會有中華民國的生存空間，也已為台灣主流民意堅決反對。

再者，陸委會指，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。有關中共企圖單方面藉由擘劃「統一」後的藍圖，提出「統一」後的好處，以達「誘統」目的。我們認為，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式。香港經驗也已經證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。

最後陸委會呼籲中共放棄對台脅迫施壓，與我民選政府平等對話。陸委會重申，政府兩岸政策一貫，不卑不亢、維持現狀，再次呼籲中共調整對台政策思維，放棄脅迫施壓負面行徑，務實面對台灣主流民意，與我民選政府平等對話，方有助兩岸關係正向發展，和平共處、和諧來往才是最符合兩岸人民共同利益的互動方式。

陸委會新聞稿全文並未提及對台灣光復的立場，昨日對大陸全國人大常委會設立「台灣光復紀念日」時，陸委會則有書面回應「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」，昨日陸委會也指，「今年是台灣光復80週年，也是古寧頭戰役勝利76週年，我們認為銘記歷史，堅決反抗強權侵略、併吞台灣，才是紀念10月25日這個日子的真正意義」。

台灣光復八十周年 光復節

