漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大會後，主席台上的中共高層官員退場前，大陸全國政協主席王滬寧（背對者，中左）招手示意前立委邱毅（背對者，中）上台寒暄，中共中央外辦主任王毅（背對者，中右）也加入。記者陳政錄／攝影
大會後，主席台上的中共高層官員退場前，大陸全國政協主席王滬寧（背對者，中左）招手示意前立委邱毅（背對者，中）上台寒暄，中共中央外辦主任王毅（背對者，中右）也加入。記者陳政錄／攝影

大陸今天上午在北京舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，由大陸全國政協主席王滬寧發表最新對台論述，強調堅持和平統一、一國兩制方針，還說和平統一後，台灣有七個「更好」。值得注意的是，在會後散場時，王滬寧主動對台下的參會台胞代表、前立委邱毅揮手，請他上台寒暄，接著中共中央外辦主任王毅、統戰部長李幹傑、中央軍委副主席張又俠都加入，共進行約三分鐘的簡短握手寒暄。

「紀念台灣光復八十周年大會」於25日上午，在北京人民大會堂三樓小禮堂舉行，與2019年大陸舉辦《告台灣同胞書》發表40周年紀念會是同一個場地，大會由李幹傑主持，期間安排四位「兩岸同胞代表」發言，後王滬寧發表講話。

王滬寧表示，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩制」方針，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下空間。他還明確列舉，「和平統一」後有強大祖國作後盾，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉會更好、精神文化生活「會更好」。

本次大會，陸方有全國政協主席王滬寧、中共中央外辦主任王毅、中央軍委副主席張又俠、全國人大副委員長李鴻忠、國務院副總理劉國中、統戰部長李幹傑、國台辦主任宋濤、海協會長張志軍等出席，台方則邀請統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、台灣「觀察」雜誌發行人紀欣、勞動黨主席吳榮元、前立委邱毅、國民黨前中央委員徐正文、台灣大學教授苑舉正、大陸全國台企聯會長李政宏等人與會。

會後，在主席台上的王滬寧、王毅、張又俠的中共高層官員從面相主席台的左側退場，台下的其它陸方官員和台灣嘉賓也依序退場，部分搭車前往中午在釣魚台國賓館舉行的設立「台灣光復紀念日」招待會。

值得注意的是，退場前，在台上的王滬寧，主動向位置安排在台下座位，也正準備離開的邱毅揮手，邱毅在確認「是對自己揮手」後，上台與王滬寧等人簡短寒暄、握手致意，期間包括王毅、李幹傑、張又俠、劉國中等多名陸方官員都在經過時，也加入握手寒暄的行列。

不過，會後邱毅在面對本報詢問，「聊了什麼」時，邱毅低調稱，「沒有沒有，是他們找」，並指雙方是老朋友了，許久未見，稱自己明天就結束此次的北京行程等。

除這一插曲外，本次活動共邀請約近百名台灣代表出席，也成為兩岸代表敘舊、寒暄的場合，而新任的中共統戰部副部長沈瑩等，也成為參會者打招呼認識的對象，另在面向主席的台下右側座位，陸方還安排多名解放軍陸軍代表穿著軍裝參加，全場坐姿挺直亦受到關注。

大會後，前立委邱毅（中）上台與正在退場的中共高層官員交流。記者陳政錄／攝影
大會後，前立委邱毅（中）上台與正在退場的中共高層官員交流。記者陳政錄／攝影
中共中央軍委副主席張又俠（正面者中）等中共官員退場時，也順勢與剛上台的邱毅簡短致意。記者陳政錄／攝影
中共中央軍委副主席張又俠（正面者中）等中共官員退場時，也順勢與剛上台的邱毅簡短致意。記者陳政錄／攝影
「紀念台灣光復八十周年大會」上，陸方在面向主席台右側台下座位處，安排數位解放軍代表參加，臂章顯示他們為陸軍代表。記者陳政錄／攝影
「紀念台灣光復八十周年大會」上，陸方在面向主席台右側台下座位處，安排數位解放軍代表參加，臂章顯示他們為陸軍代表。記者陳政錄／攝影
「紀念台灣光復八十周年大會」在北京人民大會堂舉辦，陸方由全國政協主席王滬寧發表最新涉台論述。記者陳政錄／攝影
「紀念台灣光復八十周年大會」在北京人民大會堂舉辦，陸方由全國政協主席王滬寧發表最新涉台論述。記者陳政錄／攝影

