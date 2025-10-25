大陸舉辦台灣光復紀念大會 學者：「法理鏈條」過去很少提

大陸官方25日上午舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，由中共政治局常委兼政協主席王滬寧發表談話，對於官方連日強調「法理鏈條」，學者王信賢指出，過去陸方很少提到「法理鏈條」，可能試圖補上「國際一中」的法理，將還未完全嵌合的部分加入。

政大國關中心主任王信賢表示，今日的大會是大陸一直預告很久「三個80年」的其中一部分，昨天大陸人大常委會通過的「台灣光復紀念日」這件事反而比較特別。

他解釋，用人大常委會通過，而且是以法律的形式來確定這個紀念日，這是對台法理鬥爭的一部分，其運用手段可能更加廣泛，過去談的主要是通過法律，但用法律形式定紀念日較為特別。他並指出，過去中共有幾次透過這種方式設定紀念日，但很少提到「中華人民共和國憲法」，這次提到依據「中華人民共和國憲法」，值得思考其意涵。

對於大陸全國人大常委會、政協主席王滬寧相繼在設立台灣光復紀念日後強調「法理鏈條」，王信賢也特別表示，「法理鏈條」過去很少提到。

而大陸領導人習近平是否會在「川習會」提及台灣光復？王信賢認為，台灣光復比較是兩岸的議題，中間比較微妙的東西應是兩岸比較懂，若習近平要去講到這麼細，恐怕也不至於；如果要講，應是延續在國際上的這些會議、法理文件等（佐證）「台灣是中國的一部分」。

他並指，法理鏈條即是對岸認定的國際一中、歷史一中，透過這種方式，把本來法理面還沒有完全嵌合的部分加起來，包含《開羅宣言》、《波茲坦公告》、日本降書、聯大2758決議等，這次再把台灣光復加入，看起來想要在鏈條中把這項內容再補上去。

而就王滬寧的談話，王信賢分析，整體並沒有太特別的東西。王滬寧提及一中原則，還有共護抗戰勝利重大成果，這是對岸一直在找歷史的詮釋權，至於反獨、反分裂、反外部勢力干涉，還有聯大2758號決議，在這個場合出現，「可能有點針對當初AIT跟美國國務院所提的台灣主權未定論」。此外還有一些內容屬於「兩制台灣方案」的延伸；「共築中華民族共同體意識」，則是整個「民族偉大復興的」一部分。

他提醒，王滬寧的談話也要放在美中戰略競爭架構下來看。

對於中共四中全會公報以及近期國共互動等內容，王信賢解讀，陸方「中國人的志氣、骨氣、底氣」這樣的說法，凸顯對台除了「中華民族」外，也強調「中國人」。這次王滬寧講話，再度把關於兩岸問題又跟民族復興結合，要思考「是不是真的進入了時程？」

王信賢強調，大陸的進程是一步一步往前推的，過去台灣光復70周年紀念，是要取得對台灣光復節或對日抗戰的歷史詮釋權，可現在已經推進到法理，要慢慢推進到統一的進程。統一就是民族偉大復興的部分，「什麼時候民族偉大復興？2049年，他不可能到2049才探討」，照「香港模式」一定是往前15年、17年。他預判，中共廿一大政治報告裡面對台的內容，一定會提到「通過某些東西」。

而川普說他會跟習近平談到台灣、很尊重台灣，王信賢表示，川習會從台灣角度「當然是不談（台灣）最好」，川普不大可能在習近平面前講關於台灣更強硬（對台灣有利）的話。不過王信賢觀察，很多人認為川普至少涉台問題上已打破過去民主黨時期「護欄」，其實華府的建制派也在尋找讓川普可以接受的方式去實現期待，「底線基本還是在」，但川普口頭內容就變得難以預期。如果說「不支持台獨」，這是美國一貫的政策，但如果講「反對台獨」可能就更進一步，而若要說「和平統一」恐怕有點難，雖然川普曾提出「統一」，那時候大家也很緊張。

他解讀，川普說會講台灣問題，一方面當然是中國大陸有需求，另一方面川普所在意的幾個大的問題（大豆、稀土、芬太尼等），顯然都是美國對中國大陸是有需求的，川普應是要把台灣問題拿出來當籌碼講一講，「恐怕是比較屬於這個層次的，不會涉及到什麼傷筋動骨的議題。」