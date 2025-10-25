陸設「台灣光復紀念日」 學者解讀背後含義：對台法理鬥爭

中國大陸全國人大常委會議表決通過設立「台灣光復紀念日」。學者解析，這是對台法理鬥爭一部分，也是對台工作推進「統一」進程表現，抓住對台的主動權跟主導權。

中國大陸第14屆全國人大常委會議第18次會議24日表決通過設立台灣光復紀念日的「決定」，規定國家透過多種形式舉行紀念活動。決定內容提到，台灣光復是「台灣做為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢25日對中央社表示，中國大陸全國人大常委會議利用法律形式將台灣光復紀念日確定下來，這是對台法理鬥爭一部分，對台法理鬥爭可以運用在很多部分，特別去設立一個紀念日，算是較特別的作法。

王信賢提到，「決定」提及「台灣做為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」等字句，中共對台過往多用歷史詮釋角度談論，「法理鏈條」較少見到，「鏈條」緊繫著「法理」，設定台灣光復紀念日有在法理基礎補上鏈條的意味。

他表示，中共透過設立台灣光復紀念日將「台灣是中國的一部分」設定進入法律，中共弄這些都是「以我為主」，抓住對台的主動權跟主導權，從過往對日抗戰歷史、台灣光復等歷史詮釋權的爭奪，推進到法理層面。

王信賢指出，中共對台工作有節奏，設立台灣光復紀念日是對台工作推進「統一」進程具體表現，最終目標是實現2049年「中華民族偉大復興」，北京也需要對台工作「成績」寫入中共21大政治報告。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南對中央社指出，中國大陸全國人大常委會議透過法律手段設立台灣光復紀念日，主要是透過國內法論述去強化北京對台的合理性與合法性，對內宣傳意義較多。

洪耀南認為，在實務上來說，中共「自己做自己的解釋」，較大的目的與意義是對內宣傳；對於國際輿論戰來說，效果不大。

大陸委員會（陸委會）24日批評，台灣光復日與中華人民共和國毫無關係，也與對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係；中共設立台灣光復紀念日是為了企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽歷史敘事與片面政治框架。