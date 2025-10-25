快訊

陸設「台灣光復紀念日」 學者解讀背後含義：對台法理鬥爭

中央社／ 台北25日電
大陸全國人大常委會表決通過，將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。圖為北京人民大會堂。 （中新社）
中國大陸全國人大常委會議表決通過設立「台灣光復紀念日」。學者解析，這是對台法理鬥爭一部分，也是對台工作推進「統一」進程表現，抓住對台的主動權跟主導權。

中國大陸第14屆全國人大常委會議第18次會議24日表決通過設立台灣光復紀念日的「決定」，規定國家透過多種形式舉行紀念活動。決定內容提到，台灣光復是「台灣做為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢25日對中央社表示，中國大陸全國人大常委會議利用法律形式將台灣光復紀念日確定下來，這是對台法理鬥爭一部分，對台法理鬥爭可以運用在很多部分，特別去設立一個紀念日，算是較特別的作法。

王信賢提到，「決定」提及「台灣做為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」等字句，中共對台過往多用歷史詮釋角度談論，「法理鏈條」較少見到，「鏈條」緊繫著「法理」，設定台灣光復紀念日有在法理基礎補上鏈條的意味。

他表示，中共透過設立台灣光復紀念日將「台灣是中國的一部分」設定進入法律，中共弄這些都是「以我為主」，抓住對台的主動權跟主導權，從過往對日抗戰歷史、台灣光復等歷史詮釋權的爭奪，推進到法理層面。

王信賢指出，中共對台工作有節奏，設立台灣光復紀念日是對台工作推進「統一」進程具體表現，最終目標是實現2049年「中華民族偉大復興」，北京也需要對台工作「成績」寫入中共21大政治報告。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南對中央社指出，中國大陸全國人大常委會議透過法律手段設立台灣光復紀念日，主要是透過國內法論述去強化北京對台的合理性與合法性，對內宣傳意義較多。

洪耀南認為，在實務上來說，中共「自己做自己的解釋」，較大的目的與意義是對內宣傳；對於國際輿論戰來說，效果不大。

大陸委員會（陸委會）24日批評，台灣光復日與中華人民共和國毫無關係，也與對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係；中共設立台灣光復紀念日是為了企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽歷史敘事與片面政治框架。

北京訂「台灣光復紀念日」 陸委會抨擊：光復跟PRC毫無關係

設「台灣光復紀念日」 陸人大常委會：鞏固國際堅持一中格局

加強AI監管 陸人大常委會將審議「網絡安全法」修正草案

李文忠：朝野三黨都是鬥雞當家 可惜了郝龍斌

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

大陸今天上午在北京舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，由大陸全國政協主席王滬寧發表最新對台論述，強調堅持和平統一、一國兩制...

大陸舉辦台灣光復紀念大會 學者：「法理鏈條」過去很少提

大陸官方25日上午舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，由中共政治局常委兼政協主席王滬寧發表談話，對於官方連日強調「法理鏈條...

陸紀念台灣光復80周年 原住民的他喊：盼統一曙光照亮部落

大陸25日上午在北京人民大會堂舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，會上除大陸全國政協主席王滬寧發表最新對台論述外，也有2名...

回應王滬寧談話 陸委會：「統一後的好處」對台灣人毫無吸引力

今天是台灣光復節，中共官方25日上午舉行「紀念台灣光復80周年大會」，大陸政協主席王滬寧談話中拋出「四點」，稱和平統一之...

【重磅快評】光復80周年賴清德還留在昭和年代 台灣被帶向深淵

從板橋到台北有四條橋。但最早的一條是光復橋，它是日本殖民政府建的，落成於1932年，是當時板橋進台北城的唯一通途。但當時...

影／幫賴清德尋根 館長啟程赴陸12天 將參與光復節活動

網紅「館長」陳之漢今日中午現身桃園機場，啟程前往北京，展開為期12天的訪陸行程。他表示，此次主要為商務行程，將與多家廠商...

