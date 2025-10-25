陸紀念台灣光復80周年 原住民的他喊：盼統一曙光照亮部落

大陸25日上午在北京人民大會堂舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，會上除大陸全國政協主席王滬寧發表最新對台論述外，也有2名「台胞代表」發言，分別是勞動黨主席吳榮元、「台灣高山族青年」楊品驊。楊品驊在會上分享「台灣少數民族抗擊日本侵略，捍衛國家統一的光榮鬥爭歷史」，說期盼「統一的曙光可以照亮各部落」走向繁榮發展的前景。

「紀念台灣光復八十周年大會」今天上午在北京人民大會堂三樓小禮堂舉辦，作為大陸促統場合，陸方邀請統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、台灣「觀察」雜誌發行人紀欣、勞動黨主席吳榮元、前立委邱毅、國民黨前中央委員徐正文、台灣大學教授苑舉正、大陸全國台企聯會長李政宏等人與會。

會上安排發言的四名「兩岸同胞代表」，分別是台盟中央主席蘇輝、台灣勞動黨主席吳榮元、「台灣高山族青年」楊品驊、共青團中央書記處常務書記徐曉。其中，楊品驊是原住民，來自阿美族，長年在北京發展，過去也曾在海峽論壇上發言。

楊品驊表示，台灣少數民族同胞最早舉起了抗擊日本侵略的旗幟，作為台灣部落抗日英雄的後裔，非常遺憾，台灣有些人選擇扭曲歷史，「但祖國記得」。

他說，今年，大陸很多單位都舉辦抗戰紀念活動，他邀約了台灣少數民族各族群部落的抗日英雄後裔來北京，分享部落抗日的事跡，參訪盧溝橋、哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館等，今天是台灣光復八十周年，「我們期盼統一的曙光可以照亮各部落走向繁榮發展的前景」。

吳榮元發言時則喊話，我們要實現兩岸共好，讓台灣鄉親特別是終年辛勞的勞動大眾都能有安定的工作、有可負擔的住房、有完善的社會福利，過上和平安定有尊嚴的好日子，這才是最大的共同利益，也是實現台灣社會更好的基礎。他還說，我們這一代人有責任，終結內戰遺留下來的民族悲劇，將分裂的句點改寫為統一的起點。

台灣大學教授苑舉正在中午的設立「台灣光復紀念日」招待會期間受訪說，對大陸用盡一切辦法來捍衛這段歷史的決心很感動，自己在台灣作為「統派」，有時候覺得孤立無援，現在大陸設立台灣光復紀念日非常重要。

在上午的「紀念台灣光復八十周年大會」，大陸有全國政協主席王滬寧、中共中央外辦主任王毅、中央軍委副主席張又俠、全國人大副委員長李鴻忠、國務院副總理劉國中、統戰部長李幹傑、國台辦主任宋濤、海協會長張志軍等出席，還邀請港澳及海外代表各民主黨派、中央全國工商聯負責人和無黨派人士、少數民族人士、宗教界人士等，以及解放軍代表、外國駐陸使節及國際組織代表等出席。