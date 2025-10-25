陸設立「台灣光復紀念日」招待會 國台辦主任宋濤：有信心推進統一

25日上午於北京人民大會堂舉行的「紀念台灣光復八十周年大會」後，中午在北京釣魚台國賓館，舉辦設立「台灣光復紀念日」招待會，大陸國台辦主任宋濤表示，設立紀念日，是維護「一個中國原則」、反對「台獨」分裂和外來干涉的有力行動，大陸有信心推進祖國統一大業，增進台灣同胞利益福祉，有底氣應對各種挑戰，實現中華民族偉大復興。

在昨日（24日）大陸全國人大常委會議通過，設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定後，大陸今天上午於北京人民大會堂舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，由大陸全國政協主席王滬寧發表最新對台論述。會後，安排與會台灣嘉賓至釣魚台國賓館，舉辦設立「台灣光復紀念日」招待會，由宋濤和國台辦3位副主任潘賢掌、吳璽、趙世通，和海協會長張志軍、大陸全國人大常委會法工委副主任孫鎮平、大陸全國台聯會長鄭建閩出席，宋濤和台方代表、統一聯盟黨前主席紀欣發言。

宋濤就大陸設立「台灣光復紀念日」表示，由中共總書記習近平親自決策，大陸全國人大常委會嚴格履行法定程序，審議通過相關決定，在台灣光復80周年之際，以國家名義設立台灣光復紀念日，充分體現了人民的意願和國家的意志。

他表示，設立台灣光復紀念日，是我們銘記歷史、緬懷先烈的重要措施；是我們維護「一個中國原則」、反對「台獨」分裂和外來干涉的有力行動；是我們堅定支持愛國統一力量的具體體現。

宋濤說，我們有能力挫敗「台獨」分裂，推動兩岸關係和平發展；有深化兩岸交流合作，鑄牢中華民族共同體堅定意志；有信心推進祖國統一大業，增進台灣同胞利益福祉；有底氣應對各種挑戰，實現中華民族偉大復興。