快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

陸設立「台灣光復紀念日」招待會 國台辦主任宋濤：有信心推進統一

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤，和赴陸出席紀念台灣光復八十周年相關活動的統一聯盟黨前主席、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣舉杯致意。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤，和赴陸出席紀念台灣光復八十周年相關活動的統一聯盟黨前主席、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣舉杯致意。記者陳政錄／攝影

25日上午於北京人民大會堂舉行的「紀念台灣光復八十周年大會」後，中午在北京釣魚台國賓館，舉辦設立「台灣光復紀念日」招待會，大陸國台辦主任宋濤表示，設立紀念日，是維護「一個中國原則」、反對「台獨」分裂和外來干涉的有力行動，大陸有信心推進祖國統一大業，增進台灣同胞利益福祉，有底氣應對各種挑戰，實現中華民族偉大復興。

在昨日（24日）大陸全國人大常委會議通過，設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定後，大陸今天上午於北京人民大會堂舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，由大陸全國政協主席王滬寧發表最新對台論述。會後，安排與會台灣嘉賓至釣魚台國賓館，舉辦設立「台灣光復紀念日」招待會，由宋濤和國台辦3位副主任潘賢掌、吳璽、趙世通，和海協會長張志軍、大陸全國人大常委會法工委副主任孫鎮平、大陸全國台聯會長鄭建閩出席，宋濤和台方代表、統一聯盟黨前主席紀欣發言。

宋濤就大陸設立「台灣光復紀念日」表示，由中共總書記習近平親自決策，大陸全國人大常委會嚴格履行法定程序，審議通過相關決定，在台灣光復80周年之際，以國家名義設立台灣光復紀念日，充分體現了人民的意願和國家的意志。

他表示，設立台灣光復紀念日，是我們銘記歷史、緬懷先烈的重要措施；是我們維護「一個中國原則」、反對「台獨」分裂和外來干涉的有力行動；是我們堅定支持愛國統一力量的具體體現。

宋濤說，我們有能力挫敗「台獨」分裂，推動兩岸關係和平發展；有深化兩岸交流合作，鑄牢中華民族共同體堅定意志；有信心推進祖國統一大業，增進台灣同胞利益福祉；有底氣應對各種挑戰，實現中華民族偉大復興。

他也提到，中共二十屆四中全會審議通過十五五規劃建議文件，有中國特色社會主義制度優勢，超大規模的市場優勢，完整產業體系的優勢，豐富人才資源的優勢，我們一定能夠戰勝各種挑戰，續寫經濟快速發展、社會長期穩定兩大奇跡的新篇章，奮力開創「中國式現代化」新局面，同時也將為「國家統一、民族復興」開闢廣闊前景。

在設立「台灣光復紀念日」後，大陸在釣魚台國賓館舉辦招待會，招待赴陸出席「紀念台灣光復八十周年大會」的台灣嘉賓。記者陳政錄／攝影
在設立「台灣光復紀念日」後，大陸在釣魚台國賓館舉辦招待會，招待赴陸出席「紀念台灣光復八十周年大會」的台灣嘉賓。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤在設立「台灣光復紀念日」招待會上發言。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤在設立「台灣光復紀念日」招待會上發言。記者陳政錄／攝影

台灣光復八十周年 光復節

延伸閱讀

台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

王滬寧出席「紀念台灣光復80周年大會」 台灣有「這些人」到場

陸今舉辦台灣光復80周年大會 大陸官媒：搞台獨分裂必將被歷史清算

陸設台灣光復紀念日 國台辦：積極展開「全民涉台愛國教育」

相關新聞

影／幫賴清德尋根 館長啟程赴陸12天 將參與光復節活動

網紅「館長」陳之漢今日中午現身桃園機場，啟程前往北京，展開為期12天的訪陸行程。他表示，此次主要為商務行程，將與多家廠商...

民進黨：聯大2758決議未提台灣屬中國 對岸操作三個80年無效

今天是台灣光復節，民進黨表示，10月25日這一天，也是聯合國大會第2758號決議通過的日子。民進黨強調，決議的內容，完全...

羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

今為台灣光復80周年，國民黨立委傅崐萁表示，銘記歷史，珍惜土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。國民黨立委羅智強表示...

陸設立「台灣光復紀念日」招待會 國台辦主任宋濤：有信心推進統一

25日上午於北京人民大會堂舉行的「紀念台灣光復八十周年大會」後，中午在北京釣魚台國賓館，舉辦設立「台灣光復紀念日」招待會...

台灣光復80周年 王滬寧：和平統一後 台灣有7個「更好」

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日上午在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩...

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

中國大陸14屆全國人大常委會近日表決通過，設立「台灣光復紀念日」。時代力量表示，1945年10月25日中國共產黨尚未建國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。