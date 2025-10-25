影／幫賴清德尋根 館長啟程赴陸12天 將參與光復節活動
網紅「館長」陳之漢今日中午現身桃園機場，啟程前往北京，展開為期12天的訪陸行程。他表示，此次主要為商務行程，將與多家廠商洽談合作，包括抖音、B站及多處工廠，同時也將參與多項歷史紀念活動。
陳之漢表示，行程除了商務洽談外，也將觀禮台灣光復紀念活動、對日抗戰80週年紀念及升旗典禮，之後將前往中國東北及廈門參訪成衣工廠。
館長笑稱這次還要幫賴清德尋根之旅，最後幾天應該會比較好玩。
針對外界關注他選在台灣光復節當天啟程訪陸，館長強調行程早已排定，並非刻意安排，但若要這樣解讀也無妨，他沒在怕，也不怕民進黨抹黑。今天是台灣光復節，全台都放假，卻有人說沒有光復節，但大家休假休得很開心，歷史不能被遺忘。
