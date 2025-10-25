影／幫賴清德尋根 館長啟程赴陸12天 將參與光復節活動

網紅「館長」陳之漢今日中午現身桃園機場，啟程前往北京，展開為期12天的訪陸行程。他表示，此次主要為商務行程，將與多家廠商洽談合作，包括抖音、B站及多處工廠，同時也將參與多項歷史紀念活動。

陳之漢表示，行程除了商務洽談外，也將觀禮台灣光復紀念活動、對日抗戰80週年紀念及升旗典禮，之後將前往中國東北及廈門參訪成衣工廠。

館長笑稱這次還要幫賴清德尋根之旅，最後幾天應該會比較好玩。