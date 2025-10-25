台灣光復80周年 王滬寧：和平統一後 台灣有7個「更好」

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日上午在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩制方針」，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下空間。他還明確列舉，「和平統一」後有強大祖國作後盾，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」。

「紀念台灣光復八十周年大會」在北京人民大會堂三樓的小禮堂舉行，與2019年大陸舉辦《告台灣同胞書》發表40周年紀念會是同一個場地，在昨天大陸全國人大常委會會議，通過設立十月二十五日為「台灣光復紀念日」的決定後，陸方今天由王滬寧進一步發表最新對台論述。大會由中共統戰部長李幹傑主持，有王滬寧、中共中央外辦主任王毅、中共中央軍委副主席張又俠、大陸國台辦主任宋濤等官員出席。

在安排台盟中央主席蘇輝、台灣勞動黨主席吳榮元、「台灣高山族青年」楊品驊、共青團中央書記處常務書記徐曉等四名「兩岸同胞代表」依序發言後，王滬寧發表講話。

王滬寧首先重申陸方抗日史觀、中共總書記習近平在九三閱兵上的講話精神，提到大陸全國人大常委會議通過將10月25日，設為「台灣光復紀念日」，展現大陸全國各族人民堅持「一個中國原則」，捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分，喊話「兩岸同胞要增強做中國人的志氣」，共同實現「中華民族偉大復興的中國夢」。

王滬寧接著提出四點，第一，堅持「一個中國原則」，共護抗戰勝利重大成果。他說，台獨分裂勢力及其行徑必遭歷史審判，國家分裂歷史絕不能重演，一個中國原則絕不容忍外來干涉，任何人、任何勢力妄圖干涉中國內政，歪曲挑戰聯大第2758號決議絕不會得逞。

王滬寧說，第二，堅持深化兩岸交流融合，共築中華民族共同體意識。深化兩岸交流融合，是維護兩岸和平穩定，實現兩岸繁榮發展，增進兩岸同胞利益福祉，促進兩岸同胞心靈契合的必然選擇和長遠之策。大陸秉持兩岸一家親理念，始終尊重關愛造福台灣同胞，率先和台灣同胞分享祖國大陸發展進步成果，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。

王滬寧說，第三，堅持維護中華民族整體利益，共享祖國統一美好前景。他強調，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利大陸們將堅持「和平統一」、「一國兩制」方針，願意在「一個中國」和「九二共識」的基礎上和台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開對話協商，願意以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前提。

他表示，大陸會充分考慮台灣現實情況，充分照顧到台灣同胞利益和感情，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。王滬寧說，和平統一之後有強大祖國做後盾，台灣經濟發展會更好，能源資源保障會更好，基礎設施建設會更好，安全保障會更好，對外交往會更好，台灣同胞民生福祉會更好，精神文化生活會更好。台灣同胞將和大陸同胞共享偉大祖國的尊嚴和榮耀，迎來繁榮穩定的光明未來。

第四，王滬寧稱，堅持團結兩岸同胞，共創中華民族偉大復興光榮偉業。他強調，實現中華民族偉大復興與兩岸同胞前途命運息息相關，經過長期艱苦奮鬥，實現中華民族偉大復興，進入了不可逆轉的歷史進程。