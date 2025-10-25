羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

今為台灣光復80周年，國民黨立委傅崐萁表示，銘記歷史，珍惜土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。國民黨立委羅智強表示，沒有蔣中正總統和國民黨光復台灣、保衛台灣，解放軍早就渡海占領，還有銅像可拆嗎？

傅崐萁說，1945年的今天是台灣光復的日子，結束長達50年的日本殖民時期，台灣回歸中華民國。先賢先烈的拚搏，保住國家、保住江山。沒有國、哪有家，國家安穩是一切發展的基礎，銘記歷史，更要珍惜這片土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。

羅智強說，光復台灣、保衛台灣、建設台灣，這是中國國民黨對台灣的三大貢獻，不能忘；多年前，他曾參加一場「要不要拆蔣公銅像」的研討會，在所有與會者中，他是唯一的「反方」。聽完其他人發言後，他上台說了這句話：「要拆蔣公銅像前，請先向他說三聲謝謝！」、「謝謝他和國民黨光復台灣、保衛台灣、建設台灣，這三大功勞！」

羅智強表示，他發言完後，有位同學舉手問：「沒有國民黨，就真的守不住台灣嗎？」他淡淡地回了一句：「你說呢？」沒有蔣中正總統和國民黨光復台灣、保衛台灣，今天也不會有這場研討會。解放軍早就渡海占領，台上台下的大家，都成了共產黨，還有銅像可拆嗎？

羅智強說，沒有國民黨光復後對台灣的努力建設，就沒有十大建設、沒有台積電，也不會有今日台灣的繁榮與高科技成就。是不是該說聲「謝謝」？今天是「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」。民進黨執政後，把這個重要的節日廢了。但今年，國民黨與民眾黨的朋友，一起恢復了「台灣光復紀念日」。

羅智強指出，台灣光復節的意義，絕不只是放假一天。80年前的這一天，是台灣命運的分水嶺。有了那場光復、有了古寧頭大捷，台灣才有今天的民主自由、和平繁榮。所以「三個謝謝」，不只是對歷史的感恩，更是中國國民黨應該找回的「三個自信」。

羅智強並強調，「我們不能再忘記，這個百年政黨，不只創建了中華民國，也曾為了國家，拋頭顱、灑熱血，光復台灣、保衛台灣、建設台灣！『張燈結綵喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘！』台灣人民不能忘記台灣光復，中國國民黨，更是不該忘記台灣光復！」