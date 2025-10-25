民進黨：對岸高調操作3個80年 民主陣營不會認同

民進黨今天表示，10月25日這一天，也是聯合國大會第2758號決議通過的日子。對岸近期高調操作抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年等「3個80年」，想繼續壓縮台灣主體性與國際空間的意圖，不會有效，更不會得到國際民主陣營的認同。

1971年10月25日聯合國大會針對「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」表決通過，形成決議。內容是這樣寫的：「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一。」

「恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」從此，中華民國退出聯合國，中華人民共和國取而代之。這是影響歷史的關鍵時刻。

民進黨表示，決議的內容，完全沒有提到台灣兩個字，更沒有說「台灣屬於中國（中華人民共和國）」。

民進黨指出，幾十年來，對岸持續扭曲事實，把2758號決議詮釋成一中原則的證據，拿來宣稱「中國可以代表台灣」，進而反對台灣參與任何國際組織，試圖壓縮台灣的國際空間、否定國家的主權。台灣不能參與WHO、台灣人不能拿護照進入聯合國大樓，都是被這樣的理由阻擋。

民進黨表示，面對這種操弄，台灣必須不斷說明真相。幸好，國際社會支持台灣的聲音也愈來愈清晰。去年對中政策跨國議會聯盟IPAC在台灣召開大會，通過決議公開告訴全世界：中國曲解1971年聯合國大會第2758號決議，該決議並未建立國際法的一中原則，更沒有處理台灣的政治地位，不影響任何國家與台灣互動。台灣有權參與國際組織，2300萬人的權利必須受到重視。

民進黨指出，截至目前為止，美國、澳洲、荷蘭、英國、加拿大、捷克、比利時等國家的國會，以及歐洲議會，也通過了類似決議，一致反對中國扭曲歷史，支持台灣的國際空間。

民進黨表示，回顧這段過程，會更有信心，台灣終究是世界的台灣。台灣的民主、自由與國家主權，絕不該被打壓。也要互相提醒，對岸近期高調操作「3個80年」，想繼續壓縮台灣主體性與國際空間的意圖，不會有效，更不會得到國際民主陣營的認同。