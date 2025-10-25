批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

今日是光復節，國民黨立委許宇甄批評，總統府沒有任何紀念儀式、政府官網也未見光復字樣，民進黨政府，以一種詭異的沉默，彷彿不是中華民國對日抗戰勝利象徵，而是一段令民進黨難堪記憶。中華民國總統選擇對台灣光復噤聲，是對歷史背叛及羞辱。

國民黨立委許宇甄表示，今天是台灣光復80周年，80年前的這一天，日本代表諫山春樹在台北中山堂向中華民國代表陳儀遞交降書，日本在台灣統治正式結束，是台灣歷史最具轉折的一刻，台灣、澎湖解開50年殖民枷鎖，重回中華民國版圖，結束半世紀的屈辱統治。

許宇甄指出，八十年後的今天，當年的受降地中山堂依舊靜默，總統府前沒有任何紀念儀式，政府官網也未見一行「光復」字樣。民進黨政府，以一種詭異的沉默，對台灣光復歷史視若無睹。彷彿這不是中華民國對日抗戰勝利的象徵，而是一段令民進黨難堪的記憶。中華民國總統選擇對台灣光復噤聲，歷史的榮光便蒙上陰影。

許宇甄批評，民進黨政府為了淡化這段歷史，修改課綱抗戰勝利被刪，台灣光復被改成戰後移交，賴清德總統甚至以日本視角稱二戰投降為終戰，更從未在公開場合提及台灣光復，寧可稱戰爭結束，也不願說出抗戰勝利；當日本前首相石破茂都承認戰敗、反省軍國主義時，賴清德身為中華民國總統，卻以終戰向戰敗國政治語彙靠攏，正如楊渡所說「主子已承認失敗，而奴才還在下跪。」是歷史尊嚴的淪喪，也是對中華民族抗戰勝利的背叛。

許宇甄認為，身為中華民國總統，不願站在中華民國立場說話，這已不是說法問題，而是對歷史、國家和人民的背叛和羞辱。而抗戰勝利、台灣光復不只是歷史事件，更是精神象徵。沒有抗戰勝利，千萬台灣百姓就無法從皇民化教育與軍國主義奴化脫離重生。台灣今天享有自由民主，正是建立在那場勝利的基礎之上。若民進黨政府不敢為勝利者發聲，不敢為先烈致敬，便等於在精神上再次讓殖民陰影、軍國主義籠罩台灣。