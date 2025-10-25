台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

今日是光復節，民眾黨發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正路中山路要不要改名等話題一再被炒作。民進黨用史觀未統一，黨秘書長徐國勇還說沒有什麼台灣光復節，是對歷史傷痛的不尊重、分化台灣及切割國家記憶。

民眾黨今指出，今年民眾黨、國民黨與無黨籍立委共推「紀念日及節日實施條例」修正案並順利三讀，將10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日，恢復為全國統一放假，讓上班族和勞工朋友找回一些小確幸，讓歷史記憶重新被看見。

民眾黨說，令人遺憾的是節日本身的歷史意義，被執政邁入第9年的民進黨用史觀未統一、沒共識、紀念不一定要放假等理由試圖模糊，甚至徐國勇更說出「沒有什麼台灣光復節」，這是對歷史傷痛的不尊重，更是對國家記憶的切割。

民眾黨指出，每個節日的制定，背後都有多重的歷史、文化和政治因素。歷史不應該被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正路中山路要不要改名等話題，一再被炒作成名嘴談資或側翼網軍口水戰，歷史應是民主前進的養分，而不是分化台灣人的武器。