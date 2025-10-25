快訊

台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨今發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正路中山路要不要改名等話題一再被炒作。圖／擷取自民眾黨臉書
民眾黨今發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正路中山路要不要改名等話題一再被炒作。圖／擷取自民眾黨臉書

今日是光復節民眾黨發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正路中山路要不要改名等話題一再被炒作。民進黨用史觀未統一，黨秘書長徐國勇還說沒有什麼台灣光復節，是對歷史傷痛的不尊重、分化台灣及切割國家記憶。

民眾黨今指出，今年民眾黨、國民黨與無黨籍立委共推「紀念日及節日實施條例」修正案並順利三讀，將10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日，恢復為全國統一放假，讓上班族和勞工朋友找回一些小確幸，讓歷史記憶重新被看見。

民眾黨說，令人遺憾的是節日本身的歷史意義，被執政邁入第9年的民進黨用史觀未統一、沒共識、紀念不一定要放假等理由試圖模糊，甚至徐國勇更說出「沒有什麼台灣光復節」，這是對歷史傷痛的不尊重，更是對國家記憶的切割。

民眾黨指出，每個節日的制定，背後都有多重的歷史、文化和政治因素。歷史不應該被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正路中山路要不要改名等話題，一再被炒作成名嘴談資或側翼網軍口水戰，歷史應是民主前進的養分，而不是分化台灣人的武器。

民眾黨表示，台灣的自由與民主，是國人多年共同努力的成果。光復節80周年，身在多元共融的台灣，更要珍惜和平、守護主權，讓台灣在記憶中站穩腳步，在民主的道路上繼續前行。

民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照

民眾黨 光復節

相關新聞

羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

今為台灣光復80周年，國民黨立委傅崐萁表示，銘記歷史，珍惜土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。國民黨立委羅智強表示...

台灣光復80周年 王滬寧：和平統一後 台灣有7個「更好」

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日上午在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩...

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

中國大陸14屆全國人大常委會近日表決通過，設立「台灣光復紀念日」。時代力量表示，1945年10月25日中國共產黨尚未建國...

台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

今日是光復節，民眾黨發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正...

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

今日是光復節，國民黨立委許宇甄批評，總統府沒有任何紀念儀式、政府官網也未見光復字樣，民進黨政府，以一種詭異的沉默，彷彿不...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

