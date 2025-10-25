快訊

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
2025年10月25日為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。圖／聯合報資料照片
2025年10月25日為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。圖／聯合報資料照片

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

洪秀柱說，今年是台灣光復80周年。想起2015年，馬英九總統任內所舉辦的70周年紀念活動，全國各地都有展覽、音樂會、典禮與座談，不僅追思先烈，更提醒國人：「我們的台灣，是在中華民國的旗幟下光復的，是抗戰勝利的成果，是無數英烈用生命換來的家園。」

洪秀柱表示，然而十年過去了，如今的政府對「光復」二字避之唯恐不及。不僅沒有任何紀念活動，還見陸委會出面警告民眾「不得參加對岸的紀念」。難道記憶也能被禁止？歷史也能被切割？這樣的恐懼，究竟是怕別人記得，還是怕自己的台獨立場被遺忘？

洪秀柱指出，這情景，真像永康街的牛肉麵街。招牌上還寫著「正宗牛肉麵」，換了個吃素的廚師，堅持不賣牛肉麵卻還掛著招牌招客。路人問起，他不只自己不煮，還警告：「不准去對面吃！」可笑的是，牌子還掛著，香味卻早已不見。一個忘了初衷的店，終究會失去顧客；一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

洪秀柱強調，因為，歷史不是用來分裂的，而是用來凝聚的。紀念光復，不是懷舊，而是記得我們從哪裡來、為何而戰。「當別人還在隆重紀念我們共同的勝利時，我們卻在拆掉自己的紀念碑。忘記歷史的人，終將被歷史遺忘；而我相信，只要還有人記得，就還有希望。」

