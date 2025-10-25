快訊

陸將台灣光復節立法…陸媒：台灣有151條以「光復」為名的路

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台北市光復南路附近巷弄。（本報系資料照）
就在大陸全國人大常委會通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日後，陸委會稱台灣光復「不關大陸的事」。央視旗下新媒體「玉淵譚天」也發文，指這些「離譜的歷史觀」與民進黨當局執政期間大搞「去中國化」脫不開關係。該文還聲稱，當前在台灣以「光復」為名的路就有151條，以「光復」為名的建築、機構等更是不計其數。

該文聲稱，大陸將台灣光復紀念日立法，升級台灣光復紀念活動，是為了「將歷史認知正本溯源」。

文章回顧，80年前台灣光復後，1天之內就有12萬台灣同胞改掉日本姓氏，恢復原有姓名。全台灣還積極更改了各類名稱，店名、公司名、街道名，就是為了消除日本殖民色彩。 其中統計發現，當前在台灣以「光復」為名的路就有151條，以「光復」為名的建築、機構等更是不計其數。

「玉淵譚天」還配上圖卡，羅列各縣市以「光復」為名的路、街、巷、學校等。

「玉淵譚天」提到，大陸將台灣光復紀念日立法，升級台灣光復紀念活動，正是為了將歷史認知正本溯源，「這不僅貫徹了大陸民眾全民意志，也回應了台灣海峽另一邊，那些仍在一條條光復路上翹首以盼的台灣同胞。」

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」指，台灣以「光復」為名的路有151條。（圖／取自玉淵譚天）
大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」指，台灣以「光復」為名的路有151條。（圖／取自玉淵譚天）

台灣光復 日本

相關新聞

羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

今為台灣光復80周年，國民黨立委傅崐萁表示，銘記歷史，珍惜土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。國民黨立委羅智強表示...

台灣光復80周年 王滬寧：和平統一後 台灣有7個「更好」

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日上午在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩...

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

中國大陸14屆全國人大常委會近日表決通過，設立「台灣光復紀念日」。時代力量表示，1945年10月25日中國共產黨尚未建國...

台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

今日是光復節，民眾黨發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正...

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

今日是光復節，國民黨立委許宇甄批評，總統府沒有任何紀念儀式、政府官網也未見光復字樣，民進黨政府，以一種詭異的沉默，彷彿不...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

