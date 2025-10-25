快訊

紀念古寧頭未提光復節 賴清德曬軍服照：保衛台澎金馬不曾動搖

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是台灣光復節也是古寧頭戰役76周年，賴清德總統表示，「我們紀念古寧頭戰役勝利、並緬懷那些為主權、為全體國人犧牲奉獻的英烈們」。賴總統強調，金門的故事，其實就是整個台灣的縮影。象徵著無論面對多大的威脅與挑戰，國軍及全國人民，保衛台澎金馬的信念也不曾動搖。不過，賴總統並未提及台灣光復80周年。

賴總統在臉書表示，40多年前，他在金門284師步5營擔任衛生排長，雖然當時砲戰已歇，但前線的緊張感仍然存在。當時金門全島部隊仍有輪流夜行軍，晚上押隊時，全身神經都會繃緊。但那不是害怕，而是一種責任感，你知道你在保護的是什麼。是國家、是台澎金馬的國人安全。

賴總統說，這個周末，我們紀念古寧頭戰役勝利、並緬懷那些為主權、為全體國人犧牲奉獻的英烈們。在76年前，來自大江南北、以及在台灣受訓的國軍，抱著捍衛主權、國土寸土不讓的決心，擋下中共的入侵，塑造了數十年的和平。

賴總統表示，但是，不只是金門古寧頭，數十年來台海的和平穩定，包含823砲戰、92海戰、814平潭空戰、馬祖雙十空戰、東引海戰等等，長期以來，不分族群、不分先來後到的國軍，堅定信念，在陸海空保衛國土，非常讓人欽佩。所以，政府要做國軍最大的後盾，因為所有職業中，軍人是唯一和國家主權緊緊相連的職業。

賴總統說，他在雙十演說中提及，在未來，國防預算的提升，除了持續改善官士兵的待遇外，是為了接下來三個明顯且重要的任務：首先，是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網。這也是「重層嚇阻」、逐步削弱來犯之敵的關鍵一環。

他表示，再來，我們也要加強引進、結合高科技及AI技術的、智慧化防禦作戰體系，包含非常大量的無人載具等，以及更彈性、更能快速反應的後備體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。

最後，賴總統指出，我們會持續投資國防創新科技，並會與先進國家軍工產業合作。接下來，我們會規劃提出一定金額的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，透過政府結合民間投資，打造在地研發、設計、製造的生產體系，深化本土供應鏈，特別是各式無人機、其他各種無人載具，強化軍備韌性、提升軍工產業能量。

「我們希望進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。」賴總統說，而金門的故事，其實就是整個台灣的縮影。象徵著無論面對多大的威脅與挑戰，國軍及全國人民，保衛台澎金馬的信念也不曾動搖。

賴總統說，「分裂與相互指責都很容易，但像這樣，記得我們是怎麼一起走過來的，我們才更能團結在一起，繼續守護我們所熟悉的日常生活」。

賴總統也預告，今晚6時，他會客串出現在李文成和林辰的歷史節目中，除了他獨家揭露的金門當兵回憶，還有許多我們對古寧頭的討論，歡迎大家準時收看。

