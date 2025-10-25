王滬寧出席「紀念台灣光復80周年大會」 台灣有「這些人」到場
大陸今天上午在北京人民大會堂，舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，陸方由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席，預計發表最新對台論述，而台灣方面，雖陸委會禁止中央與地方公職人員參加，呼籲國人遵守兩岸規範，但仍有不少「台胞代表」出席，包括統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣、前立委邱毅等，按照慣例，陸方稍等也將安排部分「台灣代表」在會上發言。
「紀念台灣光復八十周年大會」今天上午在北京人民大會堂三樓小禮堂舉行，根據現場安排，大會由中共統戰部長李幹傑主持，預計由王滬寧發表講話最新涉台論述，中共高層有中央外辦主任王毅、北京市委書記尹力、中共中央軍委副主席張又俠、大陸國台辦主任宋濤、海協會長張志軍、台盟中央主席蘇輝等高層官員出席。
「台胞代表」方面，大陸邀請統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林，前統一聯盟主席、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣、大陸全國台企聯會長李政宏、旺旺集團總經理蔡旺庭、前立委邱毅、台灣大學哲學系教授苑舉正、前國民黨中央委員徐正文、銘傳大學公共事務系教授楊開煌，和中共十九大代表、上海台聯會長盧麗安，以及第十四屆港區大陸全國人大代表凌友詩等出席，還包括台商、台青、台胞代表等數百位。
十年前，大陸舉辦「紀念台灣光復七十周年大會」時，會上也有安排「台胞代表」發言，據人民日報，當時出席的有親歷台灣光復的台灣同胞代表陳明忠、台灣青年代表張鈞凱。
會前，就大陸紀念台灣光復八十周年，李政宏受訪表示，兩岸的同胞都應該銘記歷史，先聖先賢先烈們拋頭顱灑熱血，才能夠讓我們擺脫日本的侵略，同時，兩岸同胞更應該攜手奮進，共同努力，為中華民族偉大復興貢獻自己的力量。他也就大陸「十五五」規劃的建議表示，兩岸好，台商才會好，兩岸的人民才會好，台灣人民才會有更加幸福美滿的未來。
陸方還邀請北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫出席，他說，大陸的發展一向是走和平發展，互利共贏的發展，台灣的話，兩岸融合在一起，在經濟上面是互利雙贏。他還就鄭麗文當選國民黨主席表示，相信兩岸的融合、交往到最後兩岸的統一，一定會給台灣帶來更多的機會。
