台灣光復80周年批民進黨媚日 馬英九：兩岸中國人須記取抗戰教訓

今為台灣光復80周年紀念日，前總統馬英九表示，回想80年前，中華民族對抗日本侵略，經過無數浴血奮戰，國軍傷亡300多萬官兵，近300名將領殉國，無辜百姓死亡人數超過2千萬，終於贏得艱辛的勝利，讓日本殖民統治50年的台灣回歸中國，也就是中華民國，意義非常重大。

馬英九表示，這是所有台灣人都應該銘記於心的一段歷史，因為沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有現在的和平與繁榮。但是很遺憾的是，執政黨的秘書長最近居然聲稱「沒有台灣光復節」，並認為當時的台灣人應仍算日本人。這種媚日的發言，完全扭曲歷史事實，蔑視台灣光復的重大意義，更對不起在抗日過程中犧牲的台灣先賢先烈。

馬英九說明，清光緒20年（1894年）中日爆發甲午戰爭，清廷戰敗，1895年4月17日被迫簽訂「馬關條約」，割讓台灣、澎湖群島予日本。消息傳來，台灣抗日志士丘逢甲椎心泣血，寫下「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」的警句。苗栗客家人，羅福星，更是組織抗日失事，從容就義的烈士。民國20年（1931年）9月18日，日本發動「九一八事變」，強占我東北三省；民國26年（1937年）7月7日，日本再發動「盧溝橋事變」，覬覦華北，此時全國軍民已忍無可忍。蔣中正委員長乃宣示，「人不分男女老幼，地不分東西南北」，為中華民族的存亡絕續，全面抗戰。

馬英九指出，這是中華民族歷史上，規模最大、死傷最多、影響最深的一場民族禦侮聖戰。在中華民族精誠團結下，歷經八年抗戰，終於在民國34年（1945年）8月15日，日本天皇宣布無條件投降。在日本投降之前，台灣光復，回歸中國（中華民國），是透過一步步的努力，並經過國際上大國的認證。

馬英九說明，民國32年（1943年）11月23日，蔣中正委員長以中國戰區最高統帥身分，應邀至埃及參加開羅會議。11月26日與美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾商定開羅宣言，三國在12月1日同時對外公布，明定「日本竊自中國的領土，如東三省、台灣與澎湖列島，必須歸還中華民國」。民國34年（1945年）7月26日，中、美、英發布「波茨坦公告」向日本招降，其中第8條也規定：「開羅宣言之條件必須實施」。9月2日，日本在美國戰艦密蘇里號上，簽署降書，接受波茨坦公告，正式向盟軍無條件投降。在華日軍並先後於同年9月9日在南京，10月25日在台北，向國軍投降。

馬英九表示，台灣、澎湖經50年日本殖民統治後，終於重回中華民國懷抱，一雪甲午敗戰之恥，意義深遠，影響重大。民國41年（1952年）4月28日我國與日本在台北簽訂中日和約，更確認台灣為中華民國領土。這些歷史事實，明白駁斥了那些否定「台灣光復」的扭曲說法。

馬英九提到，十年前，他在總統任內，盛大舉辦紀念抗戰勝利暨台灣光復70周年，還特別頒贈當年參與抗戰的老兵「抗戰勝利紀念章」，旨在彰顯及緬懷參戰官兵為國犧牲奉獻之大無畏精神，令國人永遠崇敬感佩。同時也要讓國人永遠銘記，台灣回到中華民國的懷抱，是多少人付出鮮血與生命得來的成果。

馬英九表示，80年後的今天，很遺憾賴清德總統和民進黨政府並沒有舉辦紀念活動，民進黨秘書長還說出「沒有台灣光復」的荒唐發言。還好民間有許多自發性的紀念活動，稍稍彌補了這個遺憾，也證明在許多台灣人心中，這段刻骨銘心的歷史，絕對不容輕忽與遺忘。

馬英九總結，紀念對日抗戰與台灣光復，是為了譴責侵略，促進和平，預防戰爭。因為歷史的錯誤，或可原諒；歷史的真相，不能遺忘。最重要的是，「兩岸的中國人都必須記取抗戰勝利與台灣光復帶給我們的歷史教訓：中華民族不容再被外族欺侮，不能再經歷戰火，必須精誠團結，互利共榮，這樣才對得起對日八年抗戰犧牲的中國人，包括在日本殖民統治時期，因抗日而犧牲的台灣人。」