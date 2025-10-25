快訊

鄭麗文：台灣抗日始自1895年反殖民 捍衛區域穩定才不負英靈

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨準主席鄭麗文。圖／聯合報資料照片
國民黨準主席鄭麗文。圖／聯合報資料照片

今為台灣光復節，國民黨準主席鄭麗文表示，80年前的今天，青天白日滿地紅的國旗終於飄揚在台北的天空。1945年10月25日，中華民國政府在台北公會堂（現在的中山堂）舉行日本投降典禮，正式終結了日本在台灣長達50年的殖民統治，因此有了今天共同紀念的台灣光復節。沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復。八年抗戰是人類歷史上最艱苦卓絕的戰爭之一，中華民族不僅是為了生存而戰，更在二次世界大戰中為同盟國的勝利做出巨大的犧牲與貢獻。

鄭麗文表示，抗戰的勝利，不僅是中華民族命運的轉折，更改變了亞洲的歷史走向。抗戰的勝利讓亞洲各國從日本軍國主義的鐵蹄下解脫、不再受到戰火的蹂躪；西方帝國主義在亞洲的殖民壓迫，也在二戰結束後宣告終結。可以說，抗戰暨二戰勝利不僅是邁向世界和平的起點，更是亞洲人民反殖民、反軍國主義的重要里程碑。

鄭麗文提到，曾參與二戰的英國陸軍退役上尉費茲派翠克（Gerald Fitzpatrick）說過，「餘生是中華民國國軍給的」，他生前出版了《Chinese Save Brits-in Burma (Battle of Yenangyaung)》（仁安羌之役：中國人救了英國人）等多本書籍，詳述英軍於1942年4月在緬甸仁安羌遭日軍包圍，在彈盡援絕之際終於被中國遠征軍解救的「仁安羌大捷」歷史見證。英國牛津大學教授芮納‧米德也在「被遺忘的盟友」一書中指出，正是這個「貧窮、低度開發的國家」孤軍奮戰4年，牽制住日本80萬雄師勁旅；才使同盟國的作戰節節勝利，在歐亞戰場同時反攻。

鄭麗文指出，台灣的抗日，早在1895年便已開始。丘逢甲、劉永福、林少貓、簡大獅、莫那魯道、余清芳等志士前仆後繼；八年抗戰期間更有李友邦、翁俊明、林正亨等人紛紛投身抗戰。這些昂揚不屈的戰士都是時代的縮影，標誌著台灣不願向殖民者屈服、始終與中華民族同呼吸、共命運。

鄭麗文表示，經歷八年的血戰，中華民族才從乙未割台的恥辱中走出，台灣才終於擺脫了被殖民的命運。1943年11月，我國及美、英三國領袖在開羅舉行會議，發表了歷史性的「開羅宣言」，明定「日本應該將竊自中國的領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島歸還中華民國」同時要求日本無條件投降。1945年7月26日，我國及英、美再度聯合發布「波茨坦公告」，明確指出「『開羅宣言』之條件必將實施」，日本即在8月15日宣布接受「波茨坦公告」，無條件投降，並於9月2日正式簽署「日本降書」，白紙黑字的接受了「波茨坦公告」的內容。

鄭麗文說明，雖然我國因爆發國共內戰而未受邀參與1951年的「舊金山和約」簽訂，但「舊金山和約」第26條授權戰勝國與日本另訂和約，於是，1952年4月28日，我國與日本即在台北簽署「中日和約」及「照會第一號」，「中日和約」當中敘明日本放棄對台、澎主權，承認台、澎地區人民具有中華民國國籍。

鄭麗文表示，從「開羅宣言」到「中日和約」，確立了台灣在戰後的法理基礎，也證明了民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言。台灣的光復，是千萬生靈經歷戰火塗炭才換得，這80年來，「我們先輩篳路藍縷、披荊斬棘，才有今日我們所享受自由與繁榮的果實，我們不能不敬畏歷史、珍愛和平。」

鄭麗文總結，「當今世界局勢詭譎多變，地緣衝突不斷升溫，和平的天空再次蒙上陰影。在台灣光復80周年的今天，讓我們一起向所有為民族生存而奮鬥的先烈致敬。時代的重擔如今落到了我們的肩頭，我們要讓台灣這片土地成為區域穩定的捍衛者、成為世界和平的締造者，唯有如此，才能不負每一吋保家衛國的鮮血和英魂。台灣光復節快樂！願青天白日滿地紅的旗幟，永遠在這婆娑之洋、美麗之島迎風飄揚。」

