陸今舉辦台灣光復80周年大會 大陸官媒：搞台獨分裂必將被歷史清算

繼大陸全國人大常委會24日通過，設立「台灣光復紀念日」後，今（25日）上午舉辦台灣光復80周年大會。大陸官媒《人民日報》以題為「堅決捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果」發文，表示依法設立台灣光復紀念日，是對這一重要史實的重申，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一勝利成果的有力舉措。並指「挑戰國家主權領土完整搞台獨分裂，絕路一條，必將被歷史清算。」

文章指，2025年是台灣光復80周年。10月24日，大陸全國人大常委會通過決定，以法律形式、以國家名義將10月25日設立為台灣光復紀念日，「集中反映了兩岸同胞的共同願望和心聲。」

文章提到，將重大歷史事實及其紀念活動以法律的形式永久固定下來，既表明了紀念歷史的莊重和威嚴，也保證相關紀念活動的穩定性、連續性。「台灣光復是永載民族史冊的偉大日子，是包括台灣民眾在內的全體中國人民浴血奮戰、抵抗日本殖民與侵略並取得完全勝利的光榮勝利日，值得兩岸同胞共同紀念。依法設立台灣光復紀念日，是對這一重要史實的重申，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一勝利成果的有力舉措，為持續開展各類紀念活動提供了堅實制度保障。」

該文強調，歷史不能忘卻，史事需要重溫。1943年12月1日，中美英三國政府發表《開羅宣言》宣佈，三國之宗旨在使日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國。1945年7月26日，由中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，重申「開羅宣言之條件必將實施」。同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。

同年10月25日，中國政府宣告自即日起收復台灣、澎湖列島，「恢復對台灣行使主權」，「台灣回歸中國，不僅是中華民族洗刷百年屈辱的重要標誌性事件，也是戰後國際秩序的重要組成部分。將對台灣光復的紀念上升到國家和法律層面，有利於加深兩岸同胞同仇敵愾、共禦外侮的集體記憶，凝聚團結一心、自強不息的奮進力量，進一步強化了台灣是中國領土不可分割一部分的歷史和法理事實，對於推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業具有重要意義。」

該文也形容，「在鐵一般的事實面前，謊言格外蒼白」，「近年來，賴清德及民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，大肆兜售台獨分裂謬論，刻意淡化、否認台灣光復的歷史事實，甚至粉飾美化日本殖民統治，以終戰代替抗戰，妄圖割裂兩岸歷史聯結和同胞精神紐帶。背棄民族大義、喪失民族立場搞數典忘祖，註定失敗；挑戰國家主權領土完整搞『 台獨』分裂，絕路一條，必將被歷史清算。」

文章指，「兩岸同胞一家人，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全體中國人民的迎頭痛擊。設立台灣光復紀念日，彰顯我們堅定捍衛國家主權和領土完整、守護兩岸同胞精神紐帶的堅強決心，也是對台獨分裂勢力的嚴正警示。」

文章也形容，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所系。以設立台灣光復紀念日為契機，兩岸同胞不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進祖國統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，就一定能攜手開創國家統一、民族復興的美好未來。」