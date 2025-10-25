快訊

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

獨／捕獲野生館長！桃機掀暴動「去北京12天」行程爆滿

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】哪種「人民當家作主」才是真光復？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
對岸爭搶台灣光復話語權，國安會諮詢委員黃重諺表示，「只有人民真正的當家作主，才是真正的光復」。圖／聯合報系資料照片
對岸爭搶台灣光復話語權，國安會諮詢委員黃重諺表示，「只有人民真正的當家作主，才是真正的光復」。圖／聯合報系資料照片

今年是台灣光復八十周年中共官方高調紀念，昨天甚至展開法律戰，由全國人大常委會通過將十月廿五日訂為「台灣光復紀念日」，欲以「政權繼承」的論述，取代中華民國光復台灣的史實與搶奪話語權。

對此，國安會諮詢委員黃重諺表示，「只有人民真正的當家作主，才是真正的光復」，暗指大陸連人民都無法當家作主，有何資格談台灣光復？

「人民當家作主」不只是台灣政治人物慣用語，更是中共近年常掛齒、自我標榜的一句話。2017年中共「十九大」報告指出要「用制度體系保證人民當家作主」；2022年中共「二十大」報告再提出「發展全過程人民民主，保障人民當家作主」。甚至，中共中央黨史和文獻研究院於2021年還以總書記習近平為作者，編輯出版《論堅持人民當家作主》一書。

顯然，「人民當家作主」早已被對岸吸納，套個時下青鳥們的流行語，即已成為另類「支語」，卻仍獲黃重諺青睞，用來標榜台灣民主、反擊中共，並藉以闡述什麼才是「真光復」。

不過，這也不是綠營第一次與中共一同使用類似的政治術語或概念。去年底立法院修正通過選罷法、憲訴法、財劃法三項法案，總統賴清德即曾宣示「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，是為日後「大罷免」之濫觴。對照文革時期毛澤東提倡「大民主」，用於對付階級敵人，語境上何其神似？

話說回來，當朝高官既能以「打著紅旗反紅旗」的手法，奚落中共既無民主，即沒資格談台灣光復，卻也不妨反求諸己；既然大家都過光復節，認真想想，台灣人民當家作主了嗎？

自1995年起，中華民國已八次直選總統、三度政黨輪替，台灣人民豈有不能「當家作主」之理？但面對在野黨國會多數，賴總統六月在「團結三講」中卻又昭示全民「不是表決多數贏就可以了，不是這樣喔！」此言還成為年輕人流行的口頭禪。捫心自問，台灣人民真的當家作主了嗎？

易言之，「人民當家作主」既可用來諷刺中共沒資格談光復，也可驗證中華民國是否「光復」了台灣。民進黨靠著中華民國的民主憲政體制而取得執政權，若這是「人民當家作主」無誤，難道還要說「沒有什麼台灣光復節」嗎？

歷史不是斷裂、而是延續的。即便不談國際條約與文件等高深的大學問，台灣光復也是繞不過去的；就算無視中華民國在大陸的歷史、縱使是綠營口中只有76年歷史的「中華民國台灣」，也不會從石頭裡蹦出或者從天而降。

說得好，沒有人民當家作主，就沒有「真光復」；反之，若否認中華民國光復了台灣，又何來人民當家作主的憲政體制？

中共 中華民國台灣 台灣光復八十周年

延伸閱讀

北京訂「台灣光復紀念日」 陸委會抨擊：光復跟PRC毫無關係

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

「這柯不一樣」看板遭綠營指暗酸柯文哲 柯志恩：高雄沒有柯文哲

陸紀念台灣光復 黃重諺：人民當家作主才是真正光復

相關新聞

羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

今為台灣光復80周年，國民黨立委傅崐萁表示，銘記歷史，珍惜土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。國民黨立委羅智強表示...

台灣光復80周年 王滬寧：和平統一後 台灣有7個「更好」

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日上午在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩...

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

中國大陸14屆全國人大常委會近日表決通過，設立「台灣光復紀念日」。時代力量表示，1945年10月25日中國共產黨尚未建國...

台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

今日是光復節，民眾黨發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正...

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

今日是光復節，國民黨立委許宇甄批評，總統府沒有任何紀念儀式、政府官網也未見光復字樣，民進黨政府，以一種詭異的沉默，彷彿不...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。