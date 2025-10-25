快訊

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

獨／捕獲野生館長！桃機掀暴動「去北京12天」行程爆滿

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：台灣光復日和中共毫無關係

聯合報／ 記者廖士鋒周佑政／台北報導
台北市感恩協進會24日在中山堂舉辦「我們勝利了—台灣自日本殖民光復80周年」紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮。 記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會24日在中山堂舉辦「我們勝利了—台灣自日本殖民光復80周年」紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮。 記者林伯東／攝影

大陸全國人大常委會決定訂「台灣光復紀念日」，陸委會昨晚回應指，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」。

陸委會表示，台灣光復節是為紀念一九四五年十月廿五日中華民國代表同盟國接受在台日軍投降的紀念日，其時中國共產黨根本尚未建政，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」。

陸委會提到，一九四九年十月廿五日，也是我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍的日子，全體台灣人民在這一天共同守住台澎金馬，也守住了中華民國的主權。今年是台灣光復八十周年，也是古寧頭戰役勝利七十六周年，我們認為銘記歷史，堅決反抗強權侵略、併吞台灣，才是紀念十月廿五日這個日子的真正意義。

陸委會批評，中共設立所謂「台灣光復紀念日」，企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」虛偽歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬中華人民共和國目的，「台灣人民絕不會接受」。

我國安會諮委黃重諺昨表示，共產黨很愛對台灣人說教，要台灣人感恩，非得記得「抗戰」、「光復」，不然就貼個「戀殖」、「皇民」；但沒真正自由民主就沒有真正解放，人民真正當家作主，才是真正的光復，「台灣人沒虧欠中國人」。

光復節 台灣光復 中共 中華人民共和國 中華民國 陸委會 人大常委會 抗戰 主權 古寧頭戰役

延伸閱讀

赴陸須報准納入學校公務員 藍委批製造寒蟬效應

公務員違規赴陸處罰明年上路 陸委會：依法行政、遏制違法發生

陸委會副主委沈有忠：台灣議題並非大陸所言「一中原則下的內政問題」

公務員赴陸違規最重可免職 學界痛批擾民：欲以程序阻礙赴陸交流

相關新聞

羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

今為台灣光復80周年，國民黨立委傅崐萁表示，銘記歷史，珍惜土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。國民黨立委羅智強表示...

台灣光復80周年 王滬寧：和平統一後 台灣有7個「更好」

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日上午在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩...

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

中國大陸14屆全國人大常委會近日表決通過，設立「台灣光復紀念日」。時代力量表示，1945年10月25日中國共產黨尚未建國...

台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

今日是光復節，民眾黨發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正...

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

今日是光復節，國民黨立委許宇甄批評，總統府沒有任何紀念儀式、政府官網也未見光復字樣，民進黨政府，以一種詭異的沉默，彷彿不...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。