陸設台灣光復紀念日 國台辦：積極展開「全民涉台愛國教育」

大陸全國人大常委會第十八次會議今天通過，設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定，規定通過多種形式舉行紀念活動。大陸國台辦發言人陳斌華晚間表示，將以設立台灣光復紀念日為契機，積極舉行各類紀念活動，展開全民涉台愛國教育。

大陸國台辦晚間發布，發言人就「大陸全國人大常委會決定設立台灣光復紀念日發表談話」的內容。陳斌華說，「決定」以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動，「集中反映了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願和集體意志，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措（措施）」。

陳斌華說，當年10月25日，「中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下」。「台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是全體中華兒女共同的民族記憶」。

他說，近年來，大陸全國人大代表、政協委員和很多致力於祖國統一事業的台灣各界人士多次提議設立「台灣光復紀念日」，並在國家層面舉行紀念活動。工甕中央對此高度重視並作出部署，充分體現了中國共產黨捍衛國家主權、統一、領土完整和解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志。

陳斌華認為，大陸全國人大常委會順應民意，在台灣光復80周年之際，決定以國家名義設立台灣光復紀念日。這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來，弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神偉大民族精神，更加堅決反對「台獨」分裂和外來干涉更加堅定守護中華民族共同家園。

陳斌華還說，將以設立台灣光復紀念日為契機，積極舉行各類紀念活動，展開全民涉台愛國教育。「我們將團結廣大台灣同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，攜手推進祖國統一大業，同心開創民族復興光明前景」。