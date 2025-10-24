設「台灣光復紀念日」 陸人大常委會：鞏固國際堅持一中格局

相較台灣，大陸正透過強化對「台灣光復日」的紀念，強調「一個中國原則」、推進統一。對於今天大陸全國人大常委會議，通過關於設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定，大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀在說明決定草案時稱，「在國家層面舉行紀念活動，有利於體現台灣是中國不可分割一部分這一無可辯駁的歷史事實，鞏固國際社會堅持一個中國的格局，引領兩岸同胞傳承、弘揚偉大抗戰精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥」。

在中共四中全會昨日剛閉幕，大陸明又將於人民大會堂舉辦紀念台灣光復八十周年大會前，據人民日報，在今天召開的大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議上，表決通過了「關於設立台灣光復紀念日的決定」。

據早前報導稱，「1945年10月25日，台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄」。為紀念台灣光復，捍衛二戰勝利成果，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，扎實推進祖國統一進程，大陸全國人大常委會委員長會議提出了關於提請審議《全國人民代表大會常務委員會關於設立台灣光復紀念日的決定（草案）》的議案。受人大委員長會議委託，大陸全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作了說明。之後，常委會分組審議了決定草案。

大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議24日經表決，通過了關於設立台灣光復紀念日的決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。

人民日報晚間再發訊指，前述「決定」指出，1945年，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前僕後繼、浴血奮戰，取得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復，重回祖國懷抱。

決定指稱，「台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶」。

決定表示，為維護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序，展現堅持「一個中國原則」和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，弘揚愛國主義精神，激勵兩岸同胞在新時代新征程中為國家統一、民族復興作出新的貢獻，「根據《中華人民共和國憲法》，十四屆全國人大常委會第十八次會議作出設立台灣光復紀念日的決定」。

同時，大陸全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀就決定草案向常委會作說明時說，「1945年10月25日中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下」。大陸近年來，全國人大代表、全國政協委員和台灣同胞多次提出建議，要求設立台灣光復紀念日，並舉行紀念活動。

沈春耀說明稱，設立台灣光復紀念日，在國家（指中國大陸）層面舉行紀念活動，有利於體現「台灣是中國不可分割一部分」這一無可辯駁的歷史事實，鞏固國際社會堅持一個中國的格局，引領兩岸同胞傳承、弘揚偉大抗戰精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥。