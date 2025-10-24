快訊

陸設立「台灣光復紀念日」 人大常委會表決通過

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議上，表決通過了「關於設立台灣光復紀念日的決定」，將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，要通過多種形式舉行紀念活動。圖為北京人民大會堂。中新社
大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議上，表決通過了「關於設立台灣光復紀念日的決定」，將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，要通過多種形式舉行紀念活動。圖為北京人民大會堂。中新社

在中共四中全會剛閉幕，明又將於人民大會堂舉辦紀念台灣光復八十周年大會前，據人民日報，在今天召開的大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議上，表決通過了「關於設立台灣光復紀念日的決定」，將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，要通過多種形式舉行紀念活動。

據人民日報，大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議24日在北京人民大會堂舉行第一次全體會議、第二次全體會議，由人大委員長趙樂際主持。會議表決通過了大陸全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定。

報導稱，「1945年10月25日，台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄」。為紀念台灣光復，捍衛二戰勝利成果，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，扎實推進祖國統一進程，大陸全國人大常委會委員長會議提出了關於提請審議《全國人民代表大會常務委員會關於設立台灣光復紀念日的決定（草案）》的議案。

據稱，受人大委員長會議委託，大陸全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作了說明。之後，常委會分組審議了決定草案。

此外，本次人大常委會會議還聽取關於海商法修訂草案審議結果的報告、關於村民委員會組織法修正草案、城市居民委員會組織法修訂草案審議結果的報告、關於網路安全法修正草案審議結果的報告、關於環境保護稅法修正草案審議結果的報告，和關於生態環境法典污染防治編草案、法律責任和附則編草案修改情況的彙報。

以及，由各委員會說明關於提請審議檢察公益訴訟法草案的議案、關於提請審議耕地保護和質量提升法草案的議案，由大陸外交部副部長華春瑩、生態環境部部長黃潤秋分別說明涉外有關議案，和聽取關於個別代表的代表資格的報告，「審議了有關任免案」等。

據報導，「會議經表決，通過了全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定。根據決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，國家通過多種形式舉行紀念活動。」

強化災區通訊韌性 NCC災害漫遊要點草案最快下週公告

賴總統：氣候變遷已成最嚴峻挑戰 台灣願與各國合作邁向循環經濟

民進黨提普發4.6萬條例將送大會討論 新北市府：尊重議會

大陸學歷甄試收費法制化 學士收費2千、碩博6千元

羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

今為台灣光復80周年，國民黨立委傅崐萁表示，銘記歷史，珍惜土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。國民黨立委羅智強表示...

台灣光復80周年 王滬寧：和平統一後 台灣有7個「更好」

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日上午在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩...

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

中國大陸14屆全國人大常委會近日表決通過，設立「台灣光復紀念日」。時代力量表示，1945年10月25日中國共產黨尚未建國...

台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

今日是光復節，民眾黨發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正...

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

今日是光復節，國民黨立委許宇甄批評，總統府沒有任何紀念儀式、政府官網也未見光復字樣，民進黨政府，以一種詭異的沉默，彷彿不...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

