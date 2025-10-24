快訊

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

獨／捕獲野生館長！桃機掀暴動「去北京12天」行程爆滿

聽新聞
0:00 / 0:00

紀念光復節80周年 民間團體重現台灣光復受降典禮

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

光復節前夕，多個民間團體今天在台北市中山堂舉辦「慶祝抗戰勝利暨台灣自日本殖民光復80周年感恩紀念會」。活動中除了邀請重演團體重現80年前的台灣光復受降典禮；也邀請專家學者座談，回顧台灣從日據殖民社會、歷經戰後的重建，成為亞洲四小龍的歷史。

台灣光復80周年前夕，「全球華人紀念抗日協會」等團體，在當年舉辦受降典禮的中山堂光復廳舉辦「慶祝抗戰勝利暨台灣自日本殖民光復80周年感恩紀念會」。

活動首先請到國內軍事重演團體，重現80年前10月25日的台灣光復受降典禮，演出人員分別扮演行政長官陳儀等中方代表及日本末任總督安藤利吉等雙方代表，安藤利吉在典禮中簽署降書，最後由陳儀發表正式廣播，宣布「從中華民國34年10月25日起，台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖，所有一切土地、人民、政事皆以置於中華民國政府的主權之下」。

主辦單位並邀請曾是「台灣少年團」成員之一的曾東昇以及多位曾參與登步島戰役、古寧頭戰役的抗戰老兵，分享回顧參與抗戰及保衛台灣的經歷，同時也邀請合唱團體演唱「抗敵歌」、「凱旋歌」等抗戰歌曲，為活動增添珍貴的歷史記憶與精神傳承。

活動中同時邀請多位學者專家進行專題座談，包括蔣渭水文化基金會董事蔣朝根，主講蔣渭水與台灣文化民主運動；作家丘秀芷講述光復前後教育體制的轉變；國防醫學院退休教授何邦立講述戰後國防醫學院創院院長林可勝對戰時醫學的貢獻；史學者楊維真、李君山則回顧歷抗戰與台灣的歷史。同時也請到前駐瑞典大使魯炳炎回顧台灣從戰後一片廢墟成為亞洲四小龍的歷程。

主辦單位表示，透過重現台灣光復受降典禮，回顧台灣自日據到戰後重建成亞洲四小龍的歷史，不僅重現歷史，紀念前輩的犧牲奉獻，更是文化記憶的延續，並且凝聚社會對歷史的尊重與和平的珍惜。

抗戰勝利 台灣光復 蔣渭水 中華民國 光復節

延伸閱讀

紀念台灣光復80週年 再現受降典禮場景

「這柯不一樣」看板遭綠營指暗酸柯文哲 柯志恩：高雄沒有柯文哲

影／光復節連假成救難連假…南投山難連環爆 消防員嘆：比平日還累

光復節連假湧觀光客...業者憂廚餘無處去 南市周日加開廚餘進場

相關新聞

羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

今為台灣光復80周年，國民黨立委傅崐萁表示，銘記歷史，珍惜土地，同心為中華民國共創繁榮與幸福的未來。國民黨立委羅智強表示...

台灣光復80周年 王滬寧：和平統一後 台灣有7個「更好」

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日上午在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩...

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

中國大陸14屆全國人大常委會近日表決通過，設立「台灣光復紀念日」。時代力量表示，1945年10月25日中國共產黨尚未建國...

台灣光復80年 民眾黨：民進黨用史觀未統一分化台灣

今日是光復節，民眾黨發文指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，也不該讓中正紀念堂是否保留、中正...

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

今日是光復節，國民黨立委許宇甄批評，總統府沒有任何紀念儀式、政府官網也未見光復字樣，民進黨政府，以一種詭異的沉默，彷彿不...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。