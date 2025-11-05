觀察站／毛澤東70年前預言 G2成真？

中國大陸近期兩大熱點，一是在中共中全會通過建議稿後，步入第十五個五年規畫制定；一是吉隆坡中美磋商後，中美貿易戰能否轉進由談代打。對北京學界，興奮點不在四中建議那些概念轉折，而是把兩個熱點連在一起的兩段故事，一是毛澤東七十年前有關「十五五」預言，一是G2論的走進現實。

毛澤東在七十年前有段關於「十五五」，即今天中共正在做的第十五個五年規畫。一九五五年十月廿九日，毛預言，中國在第十五個五年計畫期，可超過美國。

毛澤東這段原話說：「我們的目標是要趕上美國，並且要超過美國。李富春同志作過報告，說超過美國不要一百年嗎，這個看法我也贊成，究竟要幾十年，看大家努力，至少是五十年吧，也許七十五年，七十五年就是十五個五年計畫。哪一天趕上美國，超過美國，我們才吐一口氣。」

有人憶起毛澤東的預言，還有學者就此拉出中美差距清單。有人認為目前中美剩下晶片差距，在「十五五」內肯定會解決，但另些學者認為，毛當年預言只在同溫層討論，只可理解為鼓舞士氣，十五五規畫不會列出超美目標。

中國學界圍繞釜山川習會，有了「G2」論的熱議。學者興奮，相信「G2」已在國際格局中走向現實。這預示北京目標不是「超美」而是「G2」。

G2即兩國集團，中方最初保持警惕，近年推動，比如「太平洋容得下中美」說法。這次川習會被認為是中美同時認可「G2」，特別是川普在會見前，公開提出「G2」說。

但也有學者認為，圍繞「G2」仍有未了結的公案。主要指川習會的未解之謎，包含無共同聲明，時間又短，而會後雙方各自表述，北京不證實也不反駁，美財長卻有些憂慮，都不正常。

有兩種猜測，一是認為釜山峰會，美方臨陣有變，可能是在輝達晶片供給上，臨陣不提。另種看法認為北京明知吃虧，但願以虛易實，用貿易利益的眼前虧，換G2概念的長久利。中美由打轉談。