紐時專欄：川普對中談判失先機 小聯盟水準

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普。路透
紐約時報專欄作家佛里曼三日發文，以「地產靠地段，地緣政治靠槓桿」為比喻指出，美國總統川普第二任期對中貿易政策缺乏整體規畫與外交配合，雖瞄準真問題卻採取錯方法，一來未能低調與中國談判，二來出手前未充分評估北京的反制，導致美國在與中國的經濟角力喪失實際槓桿。

佛里曼指，地緣政治三大關鍵不是房地產大亨川普熟知的「地段、地段、地段」，而是「籌碼、籌碼、籌碼」。川普在加薩停火談判中運用地緣政治籌碼，但在俄烏戰爭與對中關稅上「瞄準真正的問題卻用了錯的方法」。文章引述華爾街日報指，市場對川習會後美中達成協議反應冷淡，因為基本上這只是把川普幾個月前自己挖的洞填平。

他認為，中國確實在貿易上不公平，美企被迫與拿政府補貼、產能過剩的中企競爭，而短期關稅確實能爭取時間，讓美國培養自主產業，但關稅應是整體戰略的一環，而非川普那種「先開火再瞄準」做法。

佛里曼批評，川普一面要美企對抗中國的高端製造出口，另一面卻卡自己脖子，限制美企聘用外國高技術人才、讓鋼鐵等原料因關稅變貴、削減科技研發經費，甚至對盟友課稅、削弱國際合作，是自我矛盾、毫無連貫的政策。

若想改變中國行為，佛里曼提出應採取長期、低調的祕密談判，不能用大聲、隨興方式讓對方難堪。他還質疑川普在宣布對中新關稅前，恐怕根本沒問過專家，未評估中國除了停止採購黃豆外可能的報復手段。

佛里曼推測，川普之所以犯錯，是因未意識到習近平握有稀土出口管制這項「能以十倍威力反制美國關稅的經濟武器」。他形容現在川普外交戰績是三戰一勝，以棒球術語來說，打擊率○點三三三，在棒球界能進明星賽，但在國際政治場域只夠格小聯盟。

至於中國則同樣在玩一場高風險遊戲。中國目前面臨內需崩壞，但並未調整方向，反而魯莽地加倍押注製造出口。隨著人工智慧逐步取代藍白領職位，若中國繼續以過度出口為核心戰略，最終只會引發全球反彈。

川習會 川普 習近平

