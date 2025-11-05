聽新聞
0:00 / 0:00

台海若衝突 赫塞斯暗示駐韓美軍可能介入

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

南韓媒體MoneyToday、韓聯社及釜山日報四日報導，美國國防部長赫塞斯同日在南韓首爾暗示，若台灣海峽爆發危機，有可能派出駐韓美軍。

美國和南韓在首爾舉行年度安全對話「美韓安全諮商會議」，美韓分別由赫塞斯與南韓防長安圭伯領銜，會後二人召開共同記者會。

對一旦台海發生危機，是否會派駐韓美軍的提問，赫塞斯說，美方與同盟攜手捍衛朝鮮半島穩定的意志堅定，但也有必要提高戰略靈活性，以因應區域內其他緊急情況。

赫塞斯還說，南韓將在遏制北韓傳統武器的挑釁上發揮主導作用。釜山日報四日報導說，這被解讀為南韓將在應對來自北韓的傳統威脅上發揮主導作用，而必要時駐韓美軍將在和南韓協商後，負責應對包含來自北韓及區域內的其種威脅。

路透四日也報導，赫塞斯在上述記者會中被問到，二點八五萬名駐韓美軍是否可能用於朝鮮半島以外的任何衝突，包括與中國大陸的衝突，赫塞斯說，保護南韓免於遭擁核國北韓威脅是美韓同盟的目標，「但毫無疑問，我們將審慎仔細考慮因應區域突發狀況的靈活性」。

路透說，美國官員已發出計畫讓美軍更具靈活性的信號，好在朝鮮半島以外地區遂行作戰行動，以因應更廣泛的威脅，例如協防台灣和遏制中國增強的軍事影響力。然而，南韓至今抗拒改變駐韓美軍角色的構想。

川習會 川普 習近平 赫塞斯

延伸閱讀

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

美軍襲擊東太平洋4艘「運毒」船隻 擊殺14人

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

赫塞斯祭五角大廈採訪新規 紐時、福斯等媒體抗議 川普力挺

相關新聞

台海若衝突 赫塞斯暗示駐韓美軍可能介入

南韓媒體MoneyToday、韓聯社及釜山日報四日報導，美國國防部長赫塞斯同日在南韓首爾暗示，若台灣海峽爆發危機，有可能...

川習會後 謝鋒再提4條紅線 盼美不越界

中國大陸駐美大使謝鋒三日表示，台灣、民主人權、中國的道路制度、發展權是北京的「四條紅線」，希望美國避免跨越這些紅線引發麻...

川普用G2形容川習會 盟國恐不爽

美國總統川普十月卅日與中國大陸國家主席習近平在南韓舉行會談之前，川普在社群平台發出一句短文，「G2即將召開！」美聯社指出...

紐時專欄：川普對中談判失先機 小聯盟水準

紐約時報專欄作家佛里曼三日發文，以「地產靠地段，地緣政治靠槓桿」為比喻指出，美國總統川普第二任期對中貿易政策缺乏整體規畫...

輝達遊說、幕僚力阻 川普最後未與習談晶片

美國媒體報導，美國總統川普在剛結束不久的「川習會」上，決定不與中國大陸國家主席習近平討論輝達（Nvidia）Blackw...

川普重提「G2」耐人尋味 暗示美中關係有新定義？學者這樣分析

在外交語境中，哪怕是短短的幾個字也可能意義重大。美國總統川普在「Truth Social」平台上一則簡短的貼文中，或許洩露了他對中美關系的構想，這讓極度注重國際地位的北京感到欣喜，卻令擔心中國崛起的美國盟友倍感不安。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。