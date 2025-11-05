聽新聞
川習會後 謝鋒再提4條紅線 盼美不越界

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒、記者周佑政／綜合報導
中國駐美大使謝鋒三日在美中貿易全國委員會中國營運大會晚宴致詞，重提「四條紅線」，希望美國避免跨越。圖／取自陸駐美使館公眾號
中國駐美大使謝鋒三日在美中貿易全國委員會中國營運大會晚宴致詞，重提「四條紅線」，希望美國避免跨越。圖／取自陸駐美使館公眾號

中國大陸駐美大使謝鋒三日表示，台灣、民主人權、中國的道路制度、發展權是北京的「四條紅線」，希望美國避免跨越這些紅線引發麻煩，強調「尊重彼此核心利益和主要關切」至關重要。

中國駐美大使館四日聲明，謝鋒在美中貿易全國委員會今年度中國營運大會交流晚宴致辭時說，當務之急是落實川習及雙方官員達成的共識。他還警告，無論是關稅戰、貿易戰、產業戰或科技戰，都導向死胡同。

謝鋒說，中美關係過去九個多月經歷起伏，有三點重要啟示。首先，兩國領袖的戰略引領是定海神針，今年川習多次通話、致信，在緊要關頭掌舵中美關係。其次，相互尊重、和平共處、合作共贏是正道；視彼此為夥伴，有問題也能設法解決；若視為對手，新問題將無中生有。

謝鋒說，第三是須堅持「不衝突、不對抗」底線，對中方四條紅線，希望美方「不挑事、不越界」；不能言行不一，也不能「節外生枝」、打損人利己的盤算。

彭博報導，謝鋒敦促美方迴避敏感議題，以確保美國總統川普、中國國家主席習近平達成的貿易休兵能持續，凸顯雙方的廣泛分歧將考驗兩國關係；謝鋒的評論在在提醒，美中一年貿易休兵可能破裂，也顯示儘管川習會未談台灣地位，這對北京仍極重要。

謝鋒並說，中美共同利益遠大於分歧，不能不打交道，想改變對方也不切實際，任一方都不能承受衝突後果。他並指，川習會前，許多美國工商界、農業界、科技界人士和豆農接連找上使館，急切表達對兩國經貿衝突再升級的擔憂。

中國外交部和謝鋒去年八、九月都提過台灣等「四條紅線」說法。而這次選在川習會過後重提，再度引起關注。

我外交部表示，中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善，不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。

