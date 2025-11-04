川普重提「G2」耐人尋味 暗示美中關係有新定義？學者這樣分析

（德國之聲中文網）在外交語境中，哪怕是短短的幾個字也可能意義重大。美國總統川普在「Truth Social」平台上一則簡短的貼文中，或許洩露了他對中美關系的構想，這讓極度注重國際地位的北京感到欣喜，卻令擔心中國崛起的美國盟友倍感不安。

「G2即將召開！」川普在10月30日前往南韓，與中國國家主席習近平舉行峰會前發文寫道。此舉讓「G2」這一在2000年代初提出、但被華盛頓棄用至少十年的說法重新進入公眾視野，包括在川普的第一任期內，這個詞都從未被美國官方使用。

「G2」（即「二國集團」）最早由美國經濟學家弗雷德．伯格斯滕（C. Fred Bergsten）於2005年提出，主張世界兩大經濟體之間需要建立直接對話機制。隨著中國從地區強國躍升為全球關鍵力量，這個概念逐漸有了「中美實力均衡」的意味，而這種「對等」正是北京長期以來夢寐以求的。

但這種「均衡」以及中國可能如何對待它，卻讓美國的盟友與夥伴感到憂慮。

「意味著中國與美國在全球舞台上地位平等，雙方的立場應得到同等重視。」亞洲協會政策研究院中國政治問題專家尼爾．托馬斯（Neil Thomas）指出。

川普在此時重啟這一曾被摒棄的詞彙，正值外界都在揣摩其政府對華政策走向之時。面對日益強硬的中國政府，該政策至今尚未明朗。

歷史上：從「被遏制」到「二國並舉」

要理解這個詞在外交圈之外的分量，需要回顧中國的近現代史。20世紀初，甚至早於共產黨掌權之前，中國就對西方「遏制」的企圖深感不滿。二戰後，「遏制政策」成為在中國的認知中的一種常用概念，即西方國家通過制度化手段限制中國實力並使其安於現狀。

21世紀初，中國的外交努力很大程度上正是為了打破這種結構性「遏制」。直至今日，中國標誌性的「一帶一路」倡議，也被視為對這一舊秩序的挑戰與對抗。

川普在文文中稱與習近平舉行的「G2會議」是「對兩國都有益的偉大會晤」，並寫道：「這次會議將帶來永恆的和平與成功。願上帝保佑中國和美國！」美國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）在與中國國防部長董軍通話後也在X平台發文沿用了「G2」一詞。

前拜登政府官員米拉．拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）警告說，川普重提「G2」很可能會在美國盟國的首都引發了嚴重不安，因為這些盟友擔心川普政府可能會與中國私下達成協議，從而讓他們處於不利地位。

G2不意味「共治」

「G2」一詞的重新流行令提出者伯格斯滕感到欣慰。他表示，自己從未打算讓「G2」取代其他多邊組織（如G7或G20），而是希望「促進兩個超級大國間的必要合作」。

「這並不是說美中兩國要對世界發號施令，」伯格斯滕說。「我認為（川普）只是用這個詞指代兩大經濟體就全球經濟議題進行全面對話。」他在接受美聯社采訪時補充說：「這其實正是我20年前提出該概念時的初衷。」

中國輿論也迅速抓住了川普的用詞，並顯得頗為得意。

「川普提到的在某種程度上意味著美國承認自己已不再是單極世界的唯一主宰，而希望與中國共同構建一個『兩極世界』。」知名民族主義大V「厚沙月光」評論稱，「這意味著歐洲已不再重要，更別提日本或印度。」

在川普發文次日，印度一家新聞機構記者在中國外交部例行記者會上提問，稱「G2」是否正在形成，並可能改變世界秩序。

外交部發言人郭嘉坤回應說，中美兩國「可以共同承擔大國責任」，並重申中國將繼續「踐行真正的多邊主義」。

中國國際關系學者趙明昊則表示，新版「G2」並不意味著中美「共治世界」，也不代表競爭會被合作取代。

「這意味著兩國將重新審視中美關系的重要性，並願意進行更多溝通與協調。」趙在香港新聞網站hk01.com上撰文寫道。

美國一度疏遠「G2」概念

伯格斯滕回憶說，20年前提出這一概念，是因為當時中國經濟崛起迅速，而他認為未來世界上僅有的兩大經濟超級力量必須攜手，才能在國際經濟問題上取得任何實質進展。

這一概念曾被討論和推行數年，但在金融危機後中美關系出現分歧，這一概念逐漸淡出。

拉普-胡珀表示，該概念曾在歐巴馬政府初期短暫走紅，一些高級官員認為，美中兩國應通過合作來應對全球性問題。但隨著中國開始接受「G2」概念，華盛頓開始疏遠這一說法，因為它暗示美國和中國可以在沒有其他盟友參與的情況下作出重大全球決策。

「這個詞在日本、澳大利亞和印度這樣的國家中接受度很低，」拉普-胡珀說，「他們認為美國在亞洲迎合中國的意願，這可能會以他們的利益為代價。」

拜登政府時期的副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）也指出，亞洲國家「對G2的具體運作方式存在感到擔憂」。

他說，問題不僅在於中美兩國可能在背後決定地區事務，更在於「中國利用這一概念在鄰國制造不安全感」。他總結道：「這個概念已被徹底『去合法化』了。」

