快訊

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

5檔新股抽籤紅包來了！報酬率逾5成有2檔 抽中這檔可賺18.65萬元

川普稱「習保證任內不動武」 美學者2原因打臉：川習會未提台灣需警惕

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）10月30日在南韓釜山會晤中國大陸國家主席習近平（右）。路透社
美國總統川普（左）10月30日在南韓釜山會晤中國大陸國家主席習近平（右）。路透社

美國總統川普在哥倫比亞廣播公司（CBS）2日播出的節目「60分鐘」專訪聲稱，中國大陸國家主席習近平和其身邊人士曾向他說，不會在川普任內對台灣動手。對此，有美國學者認為此事「難以想像」，直言這不符合習近平外交風格。

美國哥倫比亞大學「薩茲曼戰爭與和平研究所」資深研究學者梅農不相信川普說法，向美國軍事新聞網站Military.com說，習近平明確向川普保證在他擔任美國總統任內或更久以後，中國不會為了實現統一或在萬一台灣宣布獨立的情況下對台採取軍事行動，此事難以想像。

梅農說，這若屬實，將完全不符合中國政策和習近平外交風格；此外，台灣對中國當局極其重要，以致北京在國家統一方面不會明確排除任何措施

美國智庫外交關係協會（CFR）名譽會長哈斯日前也撰文指出，川習10月30日的會晤較著重貿易僵局而非緩解地緣政治緊張，川習會未提台灣令人警惕。

哈斯說，或許更重要的是，川習會並未產生任何關於這個時代美中關係的全面基本原則，以管理貿易、投資議題乃至地緣政治分歧；如此一來，川習會最後對台灣沒共識並不意外，同時中國也將持續購買俄羅斯能源支持俄軍。

哈斯也說，這些議題在已宣布的川普明年4月訪中行勢必出現，但絲毫不能保證能取得進展。

前述「60分鐘」專訪10月31日錄製於佛州海湖莊園，被主持人問及若中國對台動武是否將下令美軍防台時，川普不願透露具體反應方案，表示「我不能洩露我的秘密」，還指習近平及其官員曾公開在會議上說，絕不會在川普任內對台採取行動，因為他們「明白後果」。

川習會 川普 習近平 美國 美中關係 台灣 美軍

延伸閱讀

FBI開除多名調查川普探員 部分人員事後復職

全美州及地方選舉今投票 川普執政小考

最高法院周三審關稅案 川普改口不出席 但稱若敗訴將有災難後果

紐約市長決戰關頭 川普表態支持昔日政敵葛謨

相關新聞

川普稱「習保證任內不動武」 美學者2原因打臉：川習會未提台灣需警惕

美國總統川普在哥倫比亞廣播公司（CBS）2日播出的節目「60分鐘」專訪聲稱，中國大陸國家主席習近平和其身邊人士曾向他說，...

川習會未談Blackwell 白宮鷹派勝利 國安高層反對銷中

華爾街日報報導，現任和前任政府官員透露，由於包括國務卿魯比歐(Marco Rubio)、貿易代表葛里爾(Jamieson...

會晤習近平前宣布「G2」將召開 川普一則貼文掀起美中新定位討論

美國總統川普10月30日與中國大陸國家主席習近平在南韓舉行會談前，在真實社群發出一句短文：「G2即將召開！」美聯社指出，...

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）3日發表文章，以「地產靠地段，地緣政治靠槓桿」為比喻指出，...

力抗川普關稅！紐時揭北京「20年來下一盤大棋」斷開對西方依賴

美國總統川普曾利用關稅，試圖減少美國對中國大陸出口產品的依賴，並防止中國的工廠產能過剩壓垮美國經濟。但紐約時報指出，他的...

美前官員：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

川習會上周落幕，美國總統川普稱沒有談到台灣，曾任美國拜登政府商務部資深中國顧問的史丹福大學胡佛研究所（Hoover In...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。