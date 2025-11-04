川普稱「習保證任內不動武」 美學者2原因打臉：川習會未提台灣需警惕

美國總統川普在哥倫比亞廣播公司（CBS）2日播出的節目「60分鐘」專訪聲稱，中國大陸國家主席習近平和其身邊人士曾向他說，不會在川普任內對台灣動手。對此，有美國學者認為此事「難以想像」，直言這不符合習近平外交風格。

美國哥倫比亞大學「薩茲曼戰爭與和平研究所」資深研究學者梅農不相信川普說法，向美國軍事新聞網站Military.com說，習近平明確向川普保證在他擔任美國總統任內或更久以後，中國不會為了實現統一或在萬一台灣宣布獨立的情況下對台採取軍事行動，此事難以想像。

梅農說，這若屬實，將完全不符合中國政策和習近平外交風格；此外，台灣對中國當局極其重要，以致北京在國家統一方面不會明確排除任何措施。

美國智庫外交關係協會（CFR）名譽會長哈斯日前也撰文指出，川習10月30日的會晤較著重貿易僵局而非緩解地緣政治緊張，川習會未提台灣令人警惕。

哈斯說，或許更重要的是，川習會並未產生任何關於這個時代美中關係的全面基本原則，以管理貿易、投資議題乃至地緣政治分歧；如此一來，川習會最後對台灣沒共識並不意外，同時中國也將持續購買俄羅斯能源支持俄軍。

哈斯也說，這些議題在已宣布的川普明年4月訪中行勢必出現，但絲毫不能保證能取得進展。

前述「60分鐘」專訪10月31日錄製於佛州海湖莊園，被主持人問及若中國對台動武是否將下令美軍防台時，川普不願透露具體反應方案，表示「我不能洩露我的秘密」，還指習近平及其官員曾公開在會議上說，絕不會在川普任內對台採取行動，因為他們「明白後果」。