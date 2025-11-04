會晤習近平前宣布「G2」將召開 川普一則貼文掀起美中新定位討論

美國總統川普10月30日與中國大陸國家主席習近平在南韓舉行會談前，在真實社群發出一句短文：「G2即將召開！」美聯社指出，在外交中，即便簡短的文字，也具有重要意義。這則貼文不僅可能已揭示川普對美中關係的態度，讓注重國際形象的北京欣喜，卻也引發美國盟友對中國影響力持續上升的憂慮。

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115460439199531354

「G2」意指「二國集團」（Group of Two），最早由美國經濟學家貝格斯滕（C. Fred Bergsten）於2005年提出，旨在敦促美中兩個主要經濟體互相對話的必要性，也隱含兩國權力均衡，正是北京在從區域強權崛起為全球重要角色的過程中，長期渴望達到的目標。

亞洲協會政策研究所（ASPI）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出：「G2概念意味著中美在全球舞台上平等，兩國立場應得到同等重視。」

不過，過去十年間，包括川普首次執政時，華府都拒絕使用這一稱呼。這種權力均衡，以及中國可能採取的應對方式，引發美國盟友和合作夥伴的擔憂。

要了解「G2」在外交圈之外的重要性，就必須回顧中國史。自20世紀初，甚至在中共掌權之前，中國就反對西方試圖「圍堵」。「圍堵政策」在二戰後成為北京用以形容西方打壓的核心詞彙，中國21世紀初的外交活動，很大程度上圍繞顛覆這一世界秩序支柱展開。

川普稱他「與中國習主席的G2會議」對兩國都意義重大。拜登政府官員芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）警告，川普使用「G2」可能在盟國政府引發重大焦慮，他們「擔心川普政府會與中國達成協議，可能讓盟國處於不利地位」。

不過，貝格斯滕對「G2」重新浮出檯面表示高興，強調自己從未打算讓G2取代其他多邊組織，而是促成兩大超級大國之間的「必要合作」。他說：「這不意味著美中告訴世界其他國家該做什麼，也不是試圖對世界其他國家下達命令。」

貝格斯滕表示，川普使用「G2」只是作為兩個最大、最重要經濟體就全球經濟問題進行對話的簡便說法，並補充指出：「這正是我二十年前提出這一概念時的初衷。」

雖然「G2」曾在幾年間被討論和推動，但因美中兩國在金融危機後分歧加大而逐漸淡出國際視野。芮普胡伯指出，「G2」在歐巴馬政府初期流行，源於一些資深官員認為，兩國應通過合作來定義關係，以應對全球問題。她表示，雖然北京接受這一稱呼，但華府最終不再認可，因為暗示美中將在沒有其他美國夥伴，尤其是盟國參與的情況下，做出重大全球決策。

她說，這個詞在日本、澳大利亞和印度等國家非常不受歡迎，會認為美國在亞洲對中國的偏好有所讓步，可能損害自身利益。