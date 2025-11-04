美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）10月30日在南韓會晤中國國家主席習近平（右）。路透

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）3日發表文章，以「地產靠地段，地緣政治靠槓桿」為比喻指出，美國總統川普第二任期對中貿易政策缺乏整體規畫與外交配合，雖然瞄準真問題卻採取錯方法，一來未能低調與中國談判，二來出手前未充分評估北京的反制手段，導致美國在與中國的經濟角力喪失實際槓桿。他形容，現在川普的外交戰績是3戰1勝，以棒球術語來說打擊率僅.333，在國際政治場域頂多小聯盟水準。

佛里曼指出，地緣政治的三大關鍵不是房地產大亨川普熟知的「地段、地段、地段」，而是「籌碼、籌碼、籌碼」。川普在加薩停火談判中機敏運用地緣政治籌碼，但在俄烏戰爭與對中關稅上「瞄準真正的問題卻用了錯的方法」。文章引述華爾街日報曾指出，市場對川習會後美中達成協議反應冷淡，因為基本上這只是把川普幾個月前自己挖的洞填平，「恢復到5月之前的狀況」。

他認為，中國確實在貿易上不公平，美企被迫與拿政府補貼、產能過剩的中企競爭，而短期關稅確實能爭取時間，讓美國培養自主產業，但關稅應是整體戰略的一環，而非川普那種「先開火再瞄準」的作法。

佛里曼批評，川普一方面要美企對抗中國的高端製造出口，另一方面卻「卡自己脖子」，限制美企聘用外國高技術人才、讓鋼鐵等原料因關稅變貴、削減科技研發經費，甚至對盟友課稅、削弱國際合作。佛里曼直言這是一套「自我矛盾、毫無連貫的政策」。

若想改變中國的行為，佛里曼提出應採取長期、低調的秘密談判，不能用大聲、隨意的方式讓對方難堪，激怒中方。同時，他質疑川普在宣布對中新關稅前，恐怕根本沒問過任何專家，未評估中國除了停止採購美國黃豆之外可能的報復手段。

佛里曼推測，川普之所以犯錯，是因為他未意識到習近平手中握有「一項能以10倍威力反制美國關稅的經濟武器」—稀土出口管制。他形容，當習近平亮出這張底牌後，川普的籌碼瞬間被削弱。

他形容，現在川普的外交戰績是3戰1勝，以棒球術語來說打擊率.333，在棒球界這樣的成績能進明星賽，但在國際政治場域只夠格小聯盟。

至於中國則同樣在玩一場高風險遊戲。中國目前面臨內需崩壞，但並未調整方向，反而魯莽地加倍押注製造出口。隨著人工智慧逐步取代藍領與白領職位，若中國繼續以過度出口為核心戰略，最終只會引發全球反彈。

其次，儘管習近平眼下似乎握有優勢，但若真的在貿易上動用核選項，切斷稀土出口，也會迫使美國與其他主要經濟體加速尋找替代供應鏈。這個過程可能需要多年，但已經啟動。

佛里曼認為，現在華府與北京需要的是安靜的長期對話，而非兩敗俱傷的喧囂貿易戰。

