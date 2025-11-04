川普為何決定「川習會」不談Blackwell晶片？傳因一票官員極力反對

美國媒體報導，美國總統川普在剛結束不久的「川習會」上，決定不與中國大陸國家主席習近平討論輝達（Nvidia）Blackwell晶片銷售問題，是因為幕僚們反對輝達執行長黃仁勳提出的請求。

根據未具名的現任與前任政府官員的說法，川普原本打算在與習近平會談時，討論黃仁勳希望能向中國大陸銷售新一代人工智慧（AI）晶片的請求；現在和川普關係密切的黃仁勳一直不斷遊說，希望維持對中國市場的准入。

準備「川習會」時，國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾在內的多位高層官員都對川普說，若允許銷售，將危及美國國家安全，因為這將提升中國AI資料中心的能力，最終反噬美國。川普面對幾乎一致反對的意見，最終決定在10月30日韓國釜山「川習會」中，不與習近平討論輝達這批先進晶片。

官員對華爾街日報說，這項最終決策代表魯比歐等官員戰勝了黃仁勳。輝達Blackwell晶片對中國大陸的出口潛在價值高達數百億美元，若能銷售，將幫助輝達維繫中國AI企業對其技術的依賴。輝達目前正等待川普政府批准，向中國市場推出性能較低的Blackwell版本。

川普數月來原本一直暗示，會考慮批准性能較低版本的Blackwell晶片出口到中國。但他在10月下旬亞洲行後改變了立場。CBS於周日播出的「60分鐘」專訪中，川普表示，美國會讓中國與輝達有一定合作，但不會包括最先進的晶片。當天他又告訴記者：「我們不會把那顆晶片給別人」，但未明確說明指的是最高性能版，還是為中國特製的降低性能版本。

據了解，黃仁勳會繼續推動Blackwell在中國的銷售，尤其是在川普預定明年4月訪中之前。上周他在華府時，提到川普經常深夜打電話給他，並形容自己已成為總統最喜愛的企業家之一。

針對中國市場修改的Blackwell晶片具體規格尚未公布。川普在8月曾表示，他願意批准性能降低30%至50%的版本。據知情人士透露，一旦獲准，輝達需兩到三個月完成降規版本的工程調整。