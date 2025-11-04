美學者：川普私下表示不想讓習近平「如願以償」

川習會未提台灣引發討論，各界試圖拿捏川普對台政策走向。美學者易明今天指出，據政府消息，川普曾表示不想讓習近平「如願以償」。川普本人則公開說，台灣離中國近、距美國遠，但這無關緊要，習近平了解犯台後果。

美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平30日睽違6年再次聚首，對話全程未提台灣議題。美國商務部前高級顧問、中國問題專家易明（Elizabeth Economy）今天接受「外交政策」（Foreign Policy）線上採訪時表示，這是相當罕見的狀況。

易明說，過去美中領導人會晤，中方總以某種形式提及台灣問題，試圖向美國施壓，以確認北京所謂的「一中」原則，或試圖讓美國政府減少對台軍售，顯然這次會議高度聚焦貿易關係。

「昨天我們根本沒提過這件事。他（習近平）完全沒提起。大家都有點驚訝。他沒提是因為他明白，而且非常明白（犯台後果）。」川普10月31日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60Minutes）專訪時如此表示。

川普說，台灣的情況很有意思。它離中國只有69英里，而美台相距9500英里。不過這無關緊要。習近平明白犯台會發生什麼事。「這點我和他談過。不過，在我們昨天那場兩個半小時的會議中，這個議題從頭到尾都沒被提出。」

從結構性考量上來看，易明指出，川普政府如果要考慮任何涉及台灣的「大交易」都非常困難。主要原因在於美方對印太安全的優先關注，且台灣位處第一島鏈，對美國安全非常重要。

同時，美國對台灣半導體，特別是國防與高科技產業所需的最先進半導體依賴度「非比尋常」。易明表示，目前川普政府推動的美國半導體產能重建計畫，在他卸任前不可能完全實現。因此，即使川普有意願要在某種「大交易」中拿台灣作為籌碼，也在現實上難以做到。

「此外，我認為他內閣裡沒幾個人會支持他（這麼做），國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）一定不會，而且他還會面臨國會強烈反彈。」

易明說，她也從川普政府內部人士那裡聽說，川普本人說過「他不想給習近平最想要的東西」（hedoesn't want to give Xi Jinping what he wants most）。如果這項說法屬實，在思考台灣未來時，也許可以稍微鬆一口氣。

川普公開說法方面，易明指出，川普多次表示，只要他仍在任，習近平就不會對台灣採取軍事行動，因為習近平了解後果。如今，這段話的演變為「習近平告訴他不會採取行動」。

易明說，如果習近平真向川普作出不對台灣採取軍事行動的承諾，「那可說是極為罕見的情況」。