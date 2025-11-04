快訊

范姜彥豐遭全方位不倫 傳握粿粿、王子「全裸相擁」外遇鐵證　

蘋果新款HomePod Touch恐重蹈當年覆轍！外媒曝1原因：可能賣不好

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

美學者：川普私下表示不想讓習近平「如願以償」

中央社／ 華盛頓3日專電
川習會未提台灣引發討論。（路透）
川習會未提台灣引發討論。（路透）

川習會未提台灣引發討論，各界試圖拿捏川普對台政策走向。美學者易明今天指出，據政府消息，川普曾表示不想讓習近平「如願以償」。川普本人則公開說，台灣離中國近、距美國遠，但這無關緊要，習近平了解犯台後果。

美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平30日睽違6年再次聚首，對話全程未提台灣議題。美國商務部前高級顧問、中國問題專家易明（Elizabeth Economy）今天接受「外交政策」（Foreign Policy）線上採訪時表示，這是相當罕見的狀況。

易明說，過去美中領導人會晤，中方總以某種形式提及台灣問題，試圖向美國施壓，以確認北京所謂的「一中」原則，或試圖讓美國政府減少對台軍售，顯然這次會議高度聚焦貿易關係。

「昨天我們根本沒提過這件事。他（習近平）完全沒提起。大家都有點驚訝。他沒提是因為他明白，而且非常明白（犯台後果）。」川普10月31日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60Minutes）專訪時如此表示。

川普說，台灣的情況很有意思。它離中國只有69英里，而美台相距9500英里。不過這無關緊要。習近平明白犯台會發生什麼事。「這點我和他談過。不過，在我們昨天那場兩個半小時的會議中，這個議題從頭到尾都沒被提出。」

從結構性考量上來看，易明指出，川普政府如果要考慮任何涉及台灣的「大交易」都非常困難。主要原因在於美方對印太安全的優先關注，且台灣位處第一島鏈，對美國安全非常重要。

同時，美國對台灣半導體，特別是國防與高科技產業所需的最先進半導體依賴度「非比尋常」。易明表示，目前川普政府推動的美國半導體產能重建計畫，在他卸任前不可能完全實現。因此，即使川普有意願要在某種「大交易」中拿台灣作為籌碼，也在現實上難以做到。

「此外，我認為他內閣裡沒幾個人會支持他（這麼做），國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）一定不會，而且他還會面臨國會強烈反彈。」

易明說，她也從川普政府內部人士那裡聽說，川普本人說過「他不想給習近平最想要的東西」（hedoesn't want to give Xi Jinping what he wants most）。如果這項說法屬實，在思考台灣未來時，也許可以稍微鬆一口氣。

川普公開說法方面，易明指出，川普多次表示，只要他仍在任，習近平就不會對台灣採取軍事行動，因為習近平了解後果。如今，這段話的演變為「習近平告訴他不會採取行動」。

易明說，如果習近平真向川普作出不對台灣採取軍事行動的承諾，「那可說是極為罕見的情況」。

川習會 川普 習近平

延伸閱讀

美媒：黃仁勳盼川普放寬晶片輸中 盧比歐等官員反對

川普又變臉 輝達Blackwell禁止銷陸

川普：我任內陸不會犯台

工業穩陣腳挺過川普關稅衝擊 本季營運將回溫

相關新聞

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

美國總統川普10月30日會晤中國大陸國家主席習近平前，曾透露可能解禁輝達最先進的晶片「Blackwell」銷陸，但會後稱...

美學者：川普私下表示不想讓習近平「如願以償」

川習會未提台灣引發討論，各界試圖拿捏川普對台政策走向。美學者易明今天指出，據政府消息，川普曾表示不想讓習近平「如願以償」...

川普為何決定「川習會」不談Blackwell晶片？傳因一票官員極力反對

美國媒體報導，美國總統川普在剛結束不久的「川習會」上，決定不與中國大陸國家主席習近平討論輝達（Nvidia）Blackw...

川普：我任內陸不會犯台

美國總統川普暌違五年再度接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「六十分鐘」專訪，在2日播出的訪談中，川普指出，日前在韓國舉行...

川習會沒提到台灣 學者：策略沉默

釜山川習會落幕，中經院院長連賢明認為，川習會主要成果是美國以降低芬太尼百分之十關稅換取大陸繼續買農產品。樂觀看，中美雙方...

川習會後美中說法 北京未提4議題

在上周南韓釜山的「川習會」後，美中陸續以聲明與談話揭露會談內容。彭博三日報導，雙方雖對外宣稱取得進展，但在多項議題上說法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。