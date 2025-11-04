川普：我任內陸不會犯台

美國總統川普暌違五年再度接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「六十分鐘」專訪，在2日播出的訪談中，川普指出，日前在韓國舉行的川習會中，雙方主要聚焦美中貿易，並未討論台灣議題。不過川普強調，中方已表明在他任內不會採取軍事行動。

川普說，「台灣問題在會談中從未被提起，他（習近平）沒有提到，這讓不少人感到有點驚訝。」「但習和他的幕僚都曾在會議中公開說過，『只要川普是總統，我們不會採取任何行動』，因為他們知道後果」。

主持人歐唐納爾再問川普，若中國大陸武力犯台，是否會下令美軍協防台灣？川普則未正面回答，「我不能洩漏秘密」。

歐唐納爾追問，既然川普說習近平明白，為何不將此一立場公開告知所有人？川普則以機密為由，「我不想洩露；我不想成為確切告訴妳一旦發生什麼事，就會發生什麼的人。我不是那種妳問我問題，我就會全部告訴妳的人」。

對於川普是否曾獲得習近平或其他中方官員關於台灣問題的任何承諾，中國駐美大使館發言人劉鵬宇未正面回應，僅在聲明中強調，中國「絕不允許任何人或勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去」，還表示「台灣問題是中國的內政，也是中國核心利益中的核心。如何解決台灣問題，完全是中國人民自己的事，只有中國人民才能作出決定」。

對美中貿易協議，川普說，中國已同意對美出售稀土礦產並重啟採購美國農產，換取降低關稅，「他們擁有的實力是稀土，因為他們25、30年內持續累積並經營」；中國用稀土對付美國，美國則用飛機零件等方式應對，「他們有數百架波音飛機。我們不給他們零件。我們行動可能都有點不理性，但最終擁有的王牌是關稅」。

川普在上周突在真實社群寫道，已下令五角大廈立即開始測試美國的核武，川普在六十分鐘節目中證實。