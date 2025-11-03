川習會後芬太尼問題 美媒：不確定因素仍多

快訊

中央社／ 台北3日電

川習會談後，美國對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。美媒華爾街日報報導，關於芬太尼問題，北京會採取漸進措施，以換取華盛頓放鬆經濟壓力，但當兩國關係惡化時，又會拖延行動，並指其中有多個不確定因素。

華爾街日報3日的報導「中國會兌現協助川普打擊芬太尼的承諾嗎？」一文指出，對美國總統川普來說，現在的挑戰是確保中國採取行動，並保持合作，尤其是在北京方面一直抵制美國關稅的情況下。

報導引述一位白宮官員表示，川普政府將在未來幾週與中國官員成立工作組，以制定客觀的衡量標準，並確保各方履行承諾。

報導說明，墨西哥販毒集團生產芬太尼並將其走私到美國需要用到的化學品（即前體）來自中國。然而，儘管川普已敦促墨西哥動用執法力量，要說服北京方面相信嚴厲打擊芬太尼符合中國自身利益卻更為困難。

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）組織犯罪專家費爾巴-布朗（Vanda Felbab-Brown）認為，中國會根據中美整體關係來調整禁毒合作事宜。

她說：「如果關係進展順利，中方就願意擴大合作」，「當關係惡化時，合作就會減弱。」

然而，報導指出，即使北京方面加強對個別前體的監管，中國生產商也可以通過微調其產品的化學結構來規避規定。

據美國官員表示，許多中國的前體化學品是在小作坊裡生產的，通過網路銷售，有時交易會使用加密貨幣。

美國官員說，其中一些化學品通過商業拼箱貨運運往美國。由於這些貨物沒有單個包裹的登記資訊，物品更難識別，執法部門檢測前體的唯一方法是檢查每個包裹。一旦這些化學品運抵美國，就很容易被走私到墨西哥。

而中國犯罪團夥也為這些販毒集團提供洗錢服務。由於中國希望控制其金融體系，杜絕此類活動是中美可能更容易合作的一個領域。

根據中國外交部就此次峰會發表的聲明，在與川普的會晤中，習近平提到打擊洗錢是兩國可以合作的一個領域。

川普日前與習近平會面後，對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普10月31日並表示，一旦看到中國遏止芬太尼流入美國的成果，「我們就會撤掉另外10%的關稅」。

