川習會後 黃仁勳：不確定是否有助輝達重返中國

據外媒報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，不確定川習會是否有助於輝達重返中國，並表示希望有新政策，允許輝達重返中國市場。輝達晶片作為美中角力核心，川習會上卻沒有觸及該議題，給外界留下疑惑。

紐約時報中文網3日報導，10月30日川習會後，美國總統川普向記者表示，他與中國國家主席習近平討論了半導體問題，但沒有提及輝達最先進的人工智慧（AI）技術。他補充說，中國官員將與輝達討論「購買晶片」的問題，而美國將在其中扮演「裁判」的角色。

報導指出，川普這番言論引發外界困惑，因為在會晤前，川普曾暗示他將與習近平討論輝達最先進的AI半導體事宜，引發外界猜測美國可能將放寬相關技術管制。

黃仁勳在川習會後不久後抵達韓國。他於10月31日在亞太經濟合作會議（APEC）期間的記者會上表示，「我從這次會談中沒有獲得新的消息」、「我希望我們能有新的政策，允許輝達重返中國市場，讓中國再次歡迎輝達。」

報導指出，在人工智慧系統的技術基礎設施需求急劇增長之際，獲取輝達的晶片已成為國家安全議題，輝達因此被捲入了中美之間的經濟紛爭核心。

在川普上任之前，美國政府就制定了限制輝達最先進晶片在中國銷售的規定。川普政府起初禁止出口輝達為中國設計的特供晶片H20。但在7月，川普撤銷該禁令，表示H20晶片可以恢復銷售，同時聯邦政府將從銷售收入中抽取15%的分成。

但輝達還沒行動，中國就對輝達關閉了市場准入。7月，中國互聯網監管機構召見輝達，要求說明其一款晶片所涉及的安全風險。北京還勸阻中國企業使用H20晶片，敦促它們改採國產替代品。

黃仁勳表示，輝達目前在中國的業務已經「歸零」，在此之前，他們幾乎占據整個市場。

他重申了應該允許輝達在中國銷售晶片的一貫主張。黃仁勳表示，美國對國安的部分擔憂被誇大了，因為中國軍方並不需要輝達的晶片就能發展人工智慧技術。他警告，美國若切斷與龐大中國市場的聯繫，恐在該領域喪失領導地位。

黃仁勳說，「美國重返中國市場至關重要」，「作為一家美國公司，我們希望美國的人工智慧技術成為全球標準。」他表示，輝達的技術遠優於中國競爭對手，因此對中國「非常有利」。但他同時表示，「低估中國的實力實屬不智」。