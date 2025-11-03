川習會未提台灣 川普重申：習近平知道犯台後果

川習會未提台灣使外界吃驚，因為這一反中國一貫的策略。美國總統川普在川習會隔天受訪，回應是否在北京武力奪台下協防台灣時重申，如果真的發生，習近平知道後果。他並拒絕透露具體反應方案說：「我不能洩露祕密。」

川普數日前於韓國與中國國家主席習近平會面，並宣布與北京達成暫時貿易休戰。哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」今天播出的專訪中，川普再次提到，在他與習近平的會談中，「台灣這個話題從未被提起」。

主持人問，「我知道你曾表示，習近平不敢在你的任內對台灣採取軍事行動。但如果他真的這麼做呢？你會下令美軍保衛台灣嗎？」

川普說，「他（習近平）了解那個問題的答案」。他表示習近平完全沒提起台灣，人們對此有點驚訝。而習近平之所以沒有提到台灣，「因為他明白這一點，他非常了解」。

當被問及若中國對台灣發動軍事攻擊，是否會下令美軍保衛台灣時，川普拒絕透露具體反應方案說：「我不能洩露我的祕密。」他並指出，習近平及他的官員也公開說過，「我們絕不會在川普總統任內採取任何行動」，因為他們明白後果。

台灣議題在川普亞洲行中數度被提出，頻率超過以往美國總統出訪亞洲。他在啟程途中於專機上也回應相關提問，除了表示「希望他們（中國）不會這麼做（犯台）」，還指出「這麼做對他們可能會非常危險」。

川習會30日落幕後，川普在返美的專機上表示沒有提到台灣議題，相關內容並未被討論。與川普關係密切的共和黨參議員葛蘭姆同日接受中央社採訪時表示，「我們對台灣的支持是廣泛且深厚的」。