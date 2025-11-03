北京 終止對美國半導體供應鏈調查

彭博報導，白宮一日發布美中經貿協議細節清單，美方十日起暫停擴大先進晶片管制對象、暫停徵收陸船港口停泊費等措施一年，中方也將鬆綁稀土出口管制，確保荷蘭安世半導體大陸廠恢復出貨晶片。

白宮發布「川普總統與中國達成經貿協議事實清單」文告，詳列先前美中貿易談判及美國總統川普與中國大陸國家主席習近平敲定協議的細節。

根據白宮事實清單，中方將暫停實施十月九日宣布的擴大稀土管制措施，中方將核發通用許可證，准許稀土、鎵、鍺、銻與石墨出口，「以惠及美國最終使用者及其全球供應商」，形同移除中方在二○二二年十月與今年四月實施的管制措施。

白宮表示，北京將允許荷蘭晶片製造商安世半導體大陸廠恢復出貨，並終止針對美國半導體供應鏈企業的各種調查，包括反托辣斯、反壟斷及反傾銷調查。

中方的這些行動，緩解全球晶片業者對稀土管制的憂慮，以及汽車晶片供應焦慮。

白宮表示，中方本季將購買至少一千二百萬公噸黃豆，二○二六至二○二八年每年購買至少二千五百萬公噸黃豆，並恢復採購美國高粱和硬木原木。分析師說，中方黃豆採購承諾只是回到先前水準。

根據白宮，美國十日起暫停對中國大陸船舶徵收港口停泊費一年，中方也解除相應報復措施。

美方也將從十日起，暫停擴大實體名單適用範圍到清單上企業持股百分之五十以上子公司規定，為期一年。