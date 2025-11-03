彭博：川普亞洲行對盟國釋善意 中國外交斬獲多

彭博二日報導，美國的亞洲盟友歷經數月關稅威脅與軍費施壓，對美國總統川普多有戒備，不過川普最終利用第二任內首度亞洲行釋出善意，明確傳達「美國仍是你們的後盾」，包括在川習會中避免淡化對台灣支持。雖然如此，亞太各國仍需面對川普二點○的現實：進入美國市場成本更高，川普在國際關係上難以預測，持續牽動局勢；與此同時，中國大陸繼續在區域內斬獲外交成果。

川普這次亞洲行先與柬埔寨及馬來西亞簽署貿易協議，後與泰國及越南建立未來協議框架。初次會見日本新首相高市早苗便開出「空白支票」，直言高市「有任何需要都可以向他求助」；在南韓則形容美韓「緊密連結」，不僅回應首爾對三千五百億美元投資的關切，更點頭同意南韓採購核動力潛艦。

至於外界盛傳川習會將討論華府轉變對台立場，川普會後透露「完全未提及台灣」，避免淡化對台灣的支持。

美國防長赫塞斯則分頭在區域內行動，與印度簽署為期十年防務協定，並宣布恢復與柬埔寨中斷八年的聯合軍演；同時對北京在台灣周邊海域的軍事活動表達關切。

然而，即使有這些善意保證，亞太各國仍必須面對川普二點○的現實。關稅導致現在進入美國市場成本更高，而且川普在國際關係上的不可預測性仍持續。

與此同時，中國持續在區域內斬獲外交里程碑。中國國家主席習近平近日睽違十一年首度到訪南韓，並與加拿大新任總理卡尼及新日相高市會晤；總理李強則擴大與東南亞貿易協定，鞏固中國在區內經濟影響力。