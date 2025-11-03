聽新聞
美前國安顧問波頓：川習會未談台灣 沉默不是金

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國前國安顧問波頓。美聯社
美國前國安顧問波頓。美聯社

川普第一任期的美國前國安顧問波頓二日在「澳洲金融評論報」刊文，題為「川習就台灣的沉默不是金」，指出儘管美國總統川普並未就台灣問題讓步，不能因此對中國大陸侵台威脅掉以輕心。

該文說，川普回任後首次「川習會」未對台灣未來透露新線索。川習十月卅日會面前，曾有報導稱習近平可能會尋求川普在台灣地位上讓步，最終未有任何這類讓步訊息公布。

這次川習會限於貿易議題且意外短暫，美中都說沒有提及台灣問題，雙方幕僚可能在會前初步討論已同意不談。川習都希望會晤成功，不在爭議領域節外生枝。

波頓說，對台灣來說，沉默未必是金；台灣在川習會前顯然擔憂川普的言論，且這種擔憂不無道理。

波頓提到，川普政府最近曾暫緩約四億美元對台軍售，避免在川習會前冒犯中國。台北當局還有更多事要擔憂，有報導稱俄軍正在訓練共軍準備可能的對台攻勢。

儘管川普在兩岸爭端沒做出讓步，但也沒就美國對台承諾發表明確支持。川普十月廿日在白宮會晤澳洲總理艾班尼斯時說，認為美中關係會沒問題，「中國不想做那件事」，似乎否認台灣將有衝突。川普還說，這不代表習不重視台灣，習大概很重視，「但我沒看到發生什麼事」。波頓稱，這種說法更像二手車推銷員，不是總統風範。

這些都不意味台灣已脫險，也不代表川普對於他的政府如何處理未來中國對台挑釁已有更明確想法。波頓最後說，不應對中國侵台風險掉以輕心，北京更可能以政治「危機」為由封鎖台灣。該威脅真實存在，川普反覆無常的公開發言，不應使人懷疑這點。

川習會 川普 習近平 波頓

相關新聞

美國國防部長赫塞斯：美中同意重啟軍事熱線

美國國防部長赫塞斯十一月一日在Ｘ發文表示，美中關係「前所未有良好」，但強調必須加強雙方溝通機制，以防誤判或誤解引發印太地...

彭博：川普亞洲行對盟國釋善意 中國外交斬獲多

彭博二日報導，美國的亞洲盟友歷經數月關稅威脅與軍費施壓，對美國總統川普多有戒備，不過川普最終利用第二任內首度亞洲行釋出善...

北京 終止對美國半導體供應鏈調查

彭博報導，白宮一日發布美中經貿協議細節清單，美方十日起暫停擴大先進晶片管制對象、暫停徵收陸船港口停泊費等措施一年，中方也...

美前國安顧問波頓：川習對台灣問題沉默未必是金

川普第一任期的美國前國安顧問波頓2日在「澳洲金融評論報」刊文，題為「川習就台灣的沉默不是金」，指出儘管美國總統川普的公開...

白宮公布照片 川普秀卡片逗樂習近平 俄媒捕捉習看小抄

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤，白宮隨後公布數十張現場照片，其中一組特別引...

