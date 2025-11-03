美國國防部長赫塞斯：美中同意重啟軍事熱線

美國國防部長赫塞斯十一月一日在Ｘ發文表示，美中關係「前所未有良好」，但強調必須加強雙方溝通機制，以防誤判或誤解引發印太地區衝突，赫塞斯並證實與中國大陸國防部長董軍一致同意推動建立軍方對軍方溝通管道。

赫塞斯發文表示，十月卅一日與董軍在「東協防長擴大會議」場邊會談，之後與美國總統川普通話匯報時，「我們一致認為美中關係前所未有良好」，並稱十月卅日川普與大陸國家主席習近平歷史性峰會「已為兩國永久和平與共同成功奠定基礎」。

赫塞斯說，他與董軍面對面會晤後兩人還再度通話，雙方一致認為，和平、穩定與良好關係才是美中最佳道路，「戰爭部（即國防部）將秉持相同原則，以實力、相互尊重、正向關係來維護和平。」

他寫道：「董軍和我都同意，美中應建立軍方對軍方直接溝通管道，以便出現問題時能及時化解衝突並降低局勢升溫。」他並預期，未來與董軍將舉行後續會談，敲定相關合作的細節。

美國國防部長赫塞斯證實，與中國大陸國防部長董軍（圖中）一致同意推動建立軍方對軍方溝通管道。法新社

根據中國國防部十月卅一日聲明，董軍表示，兩國防務部門要以實際行動落實好兩國元首共識，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。

赫塞斯Ｘ上的言論和一日稍早在東協防長會議的警告形成強烈對比，他當時批評中國在南海破壞穩定，威脅東協國家主權，並表示「我們必須確保中國不會試圖主宰你們或任何其他國家」。

赫塞斯在東協會議警告中國，隨後在網路上發表和解言論，這種截然相反的訊息凸顯美國努力在威懾和外交之間取得平衡。

不過，POLITICO報導，外界對美中快速重啟軍事熱線並不樂觀。美國長期以來難與中國建立穩定且可靠的軍事溝通管道，二○二二年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京全面中斷中美軍事對話，直到二○二四年底才恢復部分軍事高層對話。

除此之外，這些對話也被認為進展有限。中方參與程度常受內部限制甚至臨時取消，且二○二四年恢復對話至今，美中在印太地區的軍事高層或作戰層級尚未建立可在危機時刻即時溝通的可靠熱線。目前尚不清楚拜登時期的相關努力在川普政府下延續多少。