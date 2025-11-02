聽新聞
貝森特稱中國是不可靠夥伴 美國須擺脫中國稀土控制

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特10月26日在馬來西亞吉隆坡與中國會談後受訪。路透
美國財政部長貝森特10月26日在馬來西亞吉隆坡與中國會談後受訪。路透

美國財政部長貝森特2日在美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」節目說，中國大陸在很多方面是「不可靠夥伴」，還形容中國對稀土礦產的控制是一把劍，美國要加以擺脫。

根據美媒Axios引述的受訪內容，貝森特說，「我們不想與中國脫鉤，但我們需要降低風險。他們已在許多領域顯示自身是不可靠夥伴」。

貝森特表明，最大的問題是要擺脫中國對稀土的控制。有關中國的出口管制，貝森特說，「這是中國與世界的對抗。他們將這施加在全世界上，全世界也將抵抗」。他還說，「我們將在未來一到兩年急速前進，我們將擺脫中國在我們頭上的這把劍」。

此前，貝森特10月31日在亞太經合會（APEC）峰會期間，接受金融時報專訪時已說，美國2年內即可確保稀土的替代供應源；中方無法持續將關鍵礦物當脅迫工具，原因包括美方有抵銷衝擊的手段。他說，中方作為已讓所有人警醒，而中國在稀土領域對美國的影響力估計最多只能持續12至24個月。

Axios指出，川普10月30日會晤中國國家主席習近平，宣布和中國達成貿易協議框架，內容包括稀土和部分晶片科技出口管制休兵一年，中國承諾購買美國黃豆。該框架還未付諸紙上，外界也擔心該協議可能無法長期維繫，只是延緩貿易緊張卻沒解決。

川習會 川普 習近平

