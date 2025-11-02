快訊

川習協議更多細節曝！白宮：陸立即暫緩稀土管制 放行安世半導體出貨

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家家主席習近平（右）10月30日在南韓會晤。路透
美國總統川普（左）與中國國家家主席習近平（右）10月30日在南韓會晤。路透

彭博資訊報導，白宮於當地時間11月1日發布事實清單，說明更多川習會後美中貿易協議細節，包括中國大陸將立即暫緩部分稀土與關鍵礦物出口管制，並終止對美國半導體供應鏈企業安世半導體（Nexperia BV）的調查。

根據白宮事實清單，中國將核發一般許可證，准許稀土、鎵（gallium）、鍺（germanium）、銻（antimony）與石墨（graphite）的出口，「以惠及美國最終使用者及其全球供應商」，此舉等同撤銷中國4月與10月實施的相關管制。

此外，白宮稱，北京將採取措施，允許荷蘭晶片製造商安世半導體在中國的工廠恢復出貨，料將緩解車廠因美中貿易爭端面臨的晶片供應憂慮。

中國駐美使館尚未回覆置評。

另一方面，白宮寬限對中國對等關稅1年，暫緩中國輸美商品的100%關稅；並延長部分301條款關稅豁免期限，從原本截止期2025年11月29日延長至2026年11月10日。

美國也同意將對中芬太尼關稅減半至10%，而北京則將恢復採購美國大豆與其他農產品。美方表示，中國將在本季購買1200萬公噸大豆，並在接下來3年內每年至少購買2500萬公噸。川普10月31日表示，若中國持續打擊芬太尼前驅化學品流出，他有望取消剩餘的10%關稅。

報導指出，儘管川習會後美中達成協議並緩和緊張情勢，協議恐怕僅是為期1年的短暫休戰。即使雙方針對部分關鍵議題取得讓步，協議仍未能全面解決美中貿易戰核心問題，以及包括台灣與俄烏戰爭等其他地緣政治爭端。

