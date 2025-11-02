聽新聞
0:00 / 0:00
川習協議更多細節曝！白宮：陸立即暫緩稀土管制 放行安世半導體出貨
彭博資訊報導，白宮於當地時間11月1日發布事實清單，說明更多川習會後美中貿易協議細節，包括中國大陸將立即暫緩部分稀土與關鍵礦物出口管制，並終止對美國半導體供應鏈企業安世半導體（Nexperia BV）的調查。
根據白宮事實清單，中國將核發一般許可證，准許稀土、鎵（gallium）、鍺（germanium）、銻（antimony）與石墨（graphite）的出口，「以惠及美國最終使用者及其全球供應商」，此舉等同撤銷中國4月與10月實施的相關管制。
此外，白宮稱，北京將採取措施，允許荷蘭晶片製造商安世半導體在中國的工廠恢復出貨，料將緩解車廠因美中貿易爭端面臨的晶片供應憂慮。
中國駐美使館尚未回覆置評。
另一方面，白宮寬限對中國對等關稅1年，暫緩中國輸美商品的100%關稅；並延長部分301條款關稅豁免期限，從原本截止期2025年11月29日延長至2026年11月10日。
美國也同意將對中芬太尼關稅減半至10%，而北京則將恢復採購美國大豆與其他農產品。美方表示，中國將在本季購買1200萬公噸大豆，並在接下來3年內每年至少購買2500萬公噸。川普10月31日表示，若中國持續打擊芬太尼前驅化學品流出，他有望取消剩餘的10%關稅。
報導指出，儘管川習會後美中達成協議並緩和緊張情勢，協議恐怕僅是為期1年的短暫休戰。即使雙方針對部分關鍵議題取得讓步，協議仍未能全面解決美中貿易戰核心問題，以及包括台灣與俄烏戰爭等其他地緣政治爭端。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言