川習會後「美中貿易戰停火1年」 川普是輸了還是變了？

10月30日，全球期待良久的「川習會」終於在南韓釜山召開。這場中美元首峰會，雖然氣氛和好，但習近平和川普（Donald Trump）談了大約100分鐘就匆匆離場。兩人踏出作為會談場地的金海空軍基地建築，寒喧兩句就告別。川普極速登上空軍一號返回美國，習近平也迅速抵達慶州的下榻酒店，準備出席未來兩日的南韓亞太經合組織（APEC）峰會。

似乎「草草了事」的一場中美元首峰會，帶來了中美貿易停戰一年的成果。美國將所謂的「芬太尼」關稅減半，換取中國重新採購美國大豆；雙方把此前兩度押後90天的對等關稅再押後一年；美國以暫停實施出口管制「50％規則」一年，換取中國押後10月9日宣布的「稀土牌2.0」一年；美國的中國船舶港口費，以至中國對此的對等報復措施，全都押後實施一年。

對於中國的稀土相關出口管制，川普公開表示他預期限期會一年一年的押後。川普自己來年4月更將訪問中國，又邀請了習近平之後再回訪美國。雙方關係似乎有了向好發展的契機。

這次休戰，從對美國最友好的角度來看，也至少是中國「逼和」了美國。相較之下，除了中國以外的世界各國，能避過川普關稅戰火的全都簽了「不平等條約」，讓美國大加他們關稅，同時換來他們降低對美關稅、承諾大手買美貨和投資美國。

也許是因為中美的「平等」，川普也開始用上了「G2」來稱呼中美。

然而，今天美國華府的「制華」共識，可以說是川普第一任期時一手掀起的。今天的川普真的能夠放棄「G1」而接受「G2」嗎？為何川普真的有可能接受「G2」？一年休戰之後，這種似乎是被逼出來的接受還會存在嗎？

